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【MIRROR成員】Anson Lo完成50小時MV拍攝　教主冇得休息趕住開工拍劇

娛樂 17:46 2022/05/06

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Anson Lo工作辛苦了！

人氣組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），向來工作不絕，更在歌、影、視發展，認真忙過不停。近日Anson Lo不但要開工拍劇，更要忙於拍攝MV，日前他出席活動時更表示要通宵拍MV，又指每天兩小時休息時間將會維持一段時間，令不少「神徒」聽到後都表示心痛。

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終於完成MV拍攝

雖然Anson Lo忙於工作，惟他都不時在社交平台更新動向，今天（5月6日）他便在IG限時動態上載自拍照，並表示：「一連兩日總共50小時MV拍攝完畢，辛苦所有單位的幫助和付出」。

隨後，他又指回家洗澡後便要去拍劇，真的完全沒有休息時間，一班「神徒」紛紛留言為他打氣，更叫他要小心保重身體，千萬不要死撐！

其實早前Anson Lo在《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎禮奪得男歌手金獎時，都表示最近各成員都有很疲倦感覺，不過即使有多累都會堅持，因為大家都在做自己喜歡的事，如此用心工作，難怪令大家那麼愛錫他。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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