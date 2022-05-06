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【碳中和】港燈擬南丫島西南建風電場 2027年投產　年產4億度電足而供12萬戶用

社會 17:33 2022/05/06

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政府計劃2035年前將可再生能源的發電比率提升至7.5%至10%，方法之一是兩電合建離岸風力發電場（風電場）。港燈風電場建造方案今日（6日）出爐，港燈指，擬在南丫島發電廠西南面建造風電場，最快2027年可落成投產，屆時每年可生產4億度電，供12萬個4人家庭使用。

擬建的離岸風場面積接近600公頃，位於南丫島西南海域，距南丫發電廠約4公里，容量約為150兆瓦。每台風機容量約為8至12兆瓦，視乎最終挑選的風機容量，預算興建13至19台機組。風機總高點為海拔 198至271米，高度近乎長江中心。

港燈風電場建造方案今日出爐。（受訪者提供）

有關項目已獲環境保護署依照《環境影響評估條例》，更改相關環境許可證以容許項目使用更高效能的風力發電技術。港燈計劃將風場項目納入下一個五年發展計劃（2024-2028年），並提交政府審批，若推展順利，可望在2024年招標興建，2027年落成
投入商業營運。

港燈指，投資新發電設備無可避免對電價調整做成影響，但投資額會攤分25年計算，相信對市民電費影響不大。

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記者：陳梓蔚

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