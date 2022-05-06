【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春

張敬軒日前為手機品牌首次執導影片《前夫的愛》，有眼利網民發現片中的「MIRROR」海報有部份成員是軒仔所扮。今日（5月6日）軒仔於自己社交平台post出拍攝海報的製作花絮彩蛋短片，為這個「冚街軒」海報寫了千字文表達拍攝時的感受。

軒仔於post中有感而發謂入行到現在都見証過3、4代藝人的年代，有成功有失敗，最重要是努力，如果不努力，就算有幸運之神眷顧也不可能獲得成績。

他指出：「呢12位年輕人4年前都喺呢個城市嘅四方八面、各行各業入面行出嚟，憑着自己努力同觀眾支持，跌低又爬番起身，最後成為今天本地最成功、人氣最高嘅男子組合。」

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為大家打氣

此外，軒仔更鼓勵觀眾、樂迷用不同角度支持樂壇，無論作為歌手或觀眾，都可以作出提醒，將自己的看法及經驗分享，或是創造條件，讓他們有更好的舞台發揮，盡力提供資源後，接下來就要靠他們自己嘗試及開創。

他更寄語新一代樂迷，在支持自己喜愛的歌手之餘，亦可嘗試給予多點關注其他資源較少的新單位，擴闊自己生活品味：

除咗新朋友，我亦寄語新一代嘅樂迷，喺支持自己喜愛嘅歌手之餘，亦都可以嘗試俾多啲鼓勵同關注其他資源比較少嘅新單位，當中可能亦都會搵到自己喜愛嘅其他音樂類型，擴闊自己嘅音樂品味。樂壇係由我哋同樂迷一齊組成，有樂迷，先至有樂壇存在嘅價值。過去嘅美好，我哋當然會珍而重之咁樣放在心中珍惜回味，但將來嘅美好，需要靠我哋把握每一個當下去開創。

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最後，軒仔語重心長稱：

所謂年青，就係充滿鬥志同希望，喺面對嘅盼望、挫折、成功、失敗、批評、質疑、失落、迷失當中尋找方向，再搵到新嘅起點，重新出發，向住標竿直跑。我喺佢哋身上，見到呢個地方嘅年青人嘅精神同生命力，創作力；俾其他唔同年齡層嘅人睇到，只要你夠努力同堅強，就會有成功嘅機會，相信你嘅人就會支持你。祝我哋大家都通過心入面嘅嗰面鏡，照出自己嘅優點同善良，相信自己、勇敢前行，不負青春❤️

▲ 軒仔分演MIRROR 12子

軒仔分飾MIRROR 12子

至於這次影片《前夫的愛》，軒仔將所有精力都放在導演的工作上，但他在片中彩蛋的海報一人分飾MIRROR 12子，並自嘲稱是以「無賴方式」在片中曝光。

雖然只是「復刻海報」，但視每個細節都是專業製作一部分的軒仔毫不馬虎。

復刻海報驟眼看以為是利用執相技術把軒仔的頭key上原裝海報，實情是為還原12子的不同造型，軒仔花上逾10小時化妝及拍攝，並特意找來原裝MIRROR衣服提高還原度，即使找不到原裝，軒仔便特別訂造服飾，誠意十足。