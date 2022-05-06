【緣路山旮旯】岑珈其新作揚威日意星三地影展　導演黃浩然：只用了12日拍攝

▲ 《緣路山旮旯》劇照。

岑珈其首次擔正做愛情電影男主角港產片《緣路山旮旯》，原定在今年情人節檔公映，在本地戲院被封3個半月期間，暫定延至8月4號上映。

該片之前接連入選日本大阪亞洲電影節（3月）、意大利烏甸尼遠東影展（4月）以及新加坡華語電影節（5月），而且在三地都獲得不俗口碑。

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趁回港隔離期降至7日，《緣路山旮旯》主創夫妻檔、編劇兼導演黃浩然以及監製鄺珮詩，上星期旋風式走埠，接連出席第24屆烏甸尼遠東影展以及第10屆新加坡華語電影節，其中前者在4月27號一場放映，更是電影歐洲首映。

而在4月28號，二人亦與《喜歡妳是妳》其中一位導演、演員楊潮凱一同出席座談會，主題圍繞今日香港電影環境，主持人正是《叔.叔》其中一位監製溫煦宇（Michael Werner）。

美國著名影評人 Daniel Eagan 在意大利親身出席電影節後，即為香港英語媒體撰寫評論文章，選出今屆烏甸尼遠東電影節十大最佳電影，以《緣路山旮旯》打頭陣，認為電影所有主角都演出精湛，五位強勢女角色寫得出色，更直接點名讚揚余香凝表現。

▲ 美國著名影評人 Daniel Eagan點名讚揚余香凝表現。

到5月3號，新加坡華語電影節放映一場《緣路山旮旯》，為電影東南亞首映，導演和監製親身出席映後談，跟主持胡金國（Jon Foo）與觀眾暢談超過半小時，當中不少為當香港人，難怪觀映期間，笑聲密度非常高，皆因沒有語言障礙。

同日晚上，新加坡電影導演吳旻修（Goh Ming Siu）在其IG指出，《緣路山旮旯》是今屆電影節之中最佳電影，認為作品植根香港獨特氣息，證明只要講好本土故事，自然能夠走出國際，引起共鳴。

▲ 《緣路山旮旯》揚威日意星三地影展。

導演黃浩然走訪兩地電影節後回港，現正在酒店接受隔離。他接受訪問稱：「對其實去到外國，好多人都對香港以至香港電影工業都非常關心，當他們得知《緣路山旮旯》只用了12日拍攝，又在沒有政府資助之下完成，都感到極其驚訝，因為從作品本身去睇，完全看不出是低成本製作。」

並表示從未想過《緣路山旮旯》會得到外國影展垂青：「總以為外國觀眾不會明白香港本土情況以至特色，結果出乎意料之外，有外國觀眾連比較內在之訊息，都完全get到。」