  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣路山旮旯】岑珈其新作揚威日意星三地影展　導演黃浩然：只用了12日拍攝

娛樂 18:27 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《緣路山旮旯》劇照。

岑珈其首次擔正做愛情電影男主角港產片《緣路山旮旯》，原定在今年情人節檔公映，在本地戲院被封3個半月期間，暫定延至8月4號上映。

該片之前接連入選日本大阪亞洲電影節（3月）、意大利烏甸尼遠東影展（4月）以及新加坡華語電影節（5月），而且在三地都獲得不俗口碑。

最新影片推介：陳山聰專訪

趁回港隔離期降至7日，《緣路山旮旯》主創夫妻檔、編劇兼導演黃浩然以及監製鄺珮詩，上星期旋風式走埠，接連出席第24屆烏甸尼遠東影展以及第10屆新加坡華語電影節，其中前者在4月27號一場放映，更是電影歐洲首映。

而在4月28號，二人亦與《喜歡妳是妳》其中一位導演、演員楊潮凱一同出席座談會，主題圍繞今日香港電影環境，主持人正是《叔.叔》其中一位監製溫煦宇（Michael Werner）。

美國著名影評人 Daniel Eagan 在意大利親身出席電影節後，即為香港英語媒體撰寫評論文章，選出今屆烏甸尼遠東電影節十大最佳電影，以《緣路山旮旯》打頭陣，認為電影所有主角都演出精湛，五位強勢女角色寫得出色，更直接點名讚揚余香凝表現。

美國著名影評人 Daniel Eagan點名讚揚余香凝表現。

到5月3號，新加坡華語電影節放映一場《緣路山旮旯》，為電影東南亞首映，導演和監製親身出席映後談，跟主持胡金國（Jon Foo）與觀眾暢談超過半小時，當中不少為當香港人，難怪觀映期間，笑聲密度非常高，皆因沒有語言障礙。

同日晚上，新加坡電影導演吳旻修（Goh Ming Siu）在其IG指出，《緣路山旮旯》是今屆電影節之中最佳電影，認為作品植根香港獨特氣息，證明只要講好本土故事，自然能夠走出國際，引起共鳴。

《緣路山旮旯》揚威日意星三地影展。

導演黃浩然走訪兩地電影節後回港，現正在酒店接受隔離。他接受訪問稱：「對其實去到外國，好多人都對香港以至香港電影工業都非常關心，當他們得知《緣路山旮旯》只用了12日拍攝，又在沒有政府資助之下完成，都感到極其驚訝，因為從作品本身去睇，完全看不出是低成本製作。」

並表示從未想過《緣路山旮旯》會得到外國影展垂青：「總以為外國觀眾不會明白香港本土情況以至特色，結果出乎意料之外，有外國觀眾連比較內在之訊息，都完全get到。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【喜歡妳是妳】赴意大利出席烏甸尼電影節　楊潮凱與各地電影人交流
12:12 2022/05/02
【喜歡妳是妳】赴意大利出席烏甸尼電影節　楊潮凱與各地電影人交流
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
18:37 2021/11/21
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員
10:35 2022/02/02
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員

你可能感興趣

【喜歡妳是妳】赴意大利出席烏甸尼電影節　楊潮凱與各地電影人交流
12:12 2022/05/02
【喜歡妳是妳】赴意大利出席烏甸尼電影節　楊潮凱與各地電影人交流
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
18:37 2021/11/21
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員
10:35 2022/02/02
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員
岑珈其 余香凝 楊潮凱 電影 電影院 愛情 導演 頒獎禮 綠葉

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影