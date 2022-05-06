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【盡忠職守】網傳軍裝警公園內「打卡」　警方澄清：為《警聲》拍照表揚其專業表現

社會 17:46 2022/05/06

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網上流傳軍裝警員在公園打卡拍照。(互聯網)

網上流傳一段短片，當中顯示有2名軍裝警員於一個公園內「擺Pose」拍照，引起網民關注。警方澄清指，相關警員是受警察公共關係科邀請，為警隊刊物《警聲》的報道拍照。

該短片顯示2名軍裝警員，於一個公園內以不同姿勢拍照，有網民質疑相關警員在工作時間自娛，不符專業。警方回應指，相關警員於今年3月處理一宗「高危失蹤人士」的案件中盡忠職守、表現專業，在1個小時內尋回失蹤人士，事後獲市民來信嘉許。

警察公共關係科為表揚相關警員的專業表現，遂邀請片段中的一名正規和一名輔警人員，在不影響工作的情況下，回到事發現場拍照，計劃連同市民的嘉許信，一併在警隊刊物《警聲》中刊登。而有關報道將於下一期5月18日出版的《警聲》刊登。

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責任編輯：蘇文軒

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