【食用安全】男子常吃半熟蛋胸口腫痛含膿　求醫揭感染沙門氏菌需做手術

▲ 沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。

吃太陽蛋、溫泉蛋也會食物中毒？台灣一名55歲男子因胸口有腫塊，疼痛不適而求醫，證實感染沙門氏菌，醫生指應是經常進食未煮熟的雞蛋所致。據本港食安中心的資料，情況嚴重者會出現併發症，例如敗血症甚至死亡。

綜合台媒報道，台灣新北市55歲的賴先生平日早餐喜歡吃半生熟雞蛋，沒慢性疾病，亦幾乎沒感冒。最近他右邊胸口突然凸起，有腫塊，一星期大至8cm，並感到疼痛、胸口緊，服藥後也無改善。

於是，他往台北慈濟醫院胸腔外科求診，經檢查後證實胸壁膿瘍，需抽出膿液。經化驗後，證實該男子感染沙門氏菌所致，情況很罕見。排除所有因素後，醫生推測該男子進食不乾淨、未煮熟的雞蛋而誘發胸壁膿瘍，需進行切開引流手術。台北慈濟醫院胸腔外科醫生洪嘉聰表示，清除膿液後，患者康復進度良好。

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感染沙門氏菌的症狀

根據食安中心的資料，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度（例如室溫25°C）亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。

沙門氏菌感染的潛伏期由6至72小時不等，通常受感染後12至36小時會出現徵狀，包括腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒。情況嚴重者可能會出現併發症，例如敗血症及脫水，甚至死亡。

預防感染沙門氏菌

食安中心指，涉及蛋類菜式的沙門氏菌食物中毒個案，在於烹煮及貯存溫度不當，因此要注意食物是否徹底煮熟，並以適當溫度來貯存。徹底煮熟和加熱能消滅食物中的細菌，包括沙門氏菌。

為此，食安中心提出以下注意事項：

食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。

食物煮熟後如供熱食，在上菜前應保持於60°C以上，冷食則應保持於4°C或以下。

煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

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責任編輯：羅嘉欣