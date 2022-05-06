【勁騎26】Lokman感性講兄弟情　Alton友誼地位MIRROR無人能取代

▲ Alton召集兄弟Lokman、AK及Tiger一起ride車。

ViuTV近日熱播節目《勁騎26》由剛剛甩P牌的鐵騎士MIRROR成員Alton（王智德）任主持，帶領觀眾了解二轆文化，分享鐵騎士們的故事。

Alton走訪不同類型的鐵騎，從他們身上體現什麼是「騎士精神」、「快就是安全」、「一個人的自由」、「型是可以令人成長」等等。過程中會挑戰電單車路段，當中會有城市、郊外或夜遊，看到香港日與夜的不同面貌，感受飛馳路上的奔放自由。

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Lokman載Tiger有驚無險

今晚（5月6日）播出的第10集，Alton召集兄弟Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）一齊ride車，度身訂造一日行程。

做兄弟就預了「上刀山、落油鑊，在所不辭」，他們決意征服高難度山頭，期間於一條斜路發生意外，Lokman載著Tiger的電單車難以前進，不斷向後倒退，場面驚險萬分。大家唯有齊齊落車推車，發揮合作精神。Alton事後形容過程｢拋頭顱﹅灑熱血｣，自己將畢生難忘此事。

▲ Alton載著AK遊車河，後者表現興奮。

感性晒兄弟情

之後四人在山頂平原紮營生火、煮美食，邊食邊盡訴心中情。Alton特意為Lokman煮了一碟韓式牛肉包生菜，想勾起二人共同的回憶。

原來Alton和Lokman在組成MIRROR之前，曾因為跳舞比賽而一起在韓國待了一個月，因此成為了好友。二人講起由跳舞到組成MIRROR，直到現在還一起奮鬥，Lokman更表示12位成員中無人可以代替和Alton彼此的關係。

4人更罕有地談及坊間將MIRROR分為「上弦」﹅「下弦」的看法及感受，場面感人。

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