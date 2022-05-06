  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勁騎26】Lokman感性講兄弟情　Alton友誼地位MIRROR無人能取代

娛樂 18:33 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

Alton召集兄弟Lokman、AK及Tiger一起ride車。

ViuTV近日熱播節目《勁騎26》由剛剛甩P牌的鐵騎士MIRROR成員Alton（王智德）任主持，帶領觀眾了解二轆文化，分享鐵騎士們的故事。

Alton走訪不同類型的鐵騎，從他們身上體現什麼是「騎士精神」、「快就是安全」、「一個人的自由」、「型是可以令人成長」等等。過程中會挑戰電單車路段，當中會有城市、郊外或夜遊，看到香港日與夜的不同面貌，感受飛馳路上的奔放自由。

最新影片推介：陳山聰專訪

Lokman載Tiger有驚無險

今晚（5月6日）播出的第10集，Alton召集兄弟Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）一齊ride車，度身訂造一日行程。

做兄弟就預了「上刀山、落油鑊，在所不辭」，他們決意征服高難度山頭，期間於一條斜路發生意外，Lokman載著Tiger的電單車難以前進，不斷向後倒退，場面驚險萬分。大家唯有齊齊落車推車，發揮合作精神。Alton事後形容過程｢拋頭顱﹅灑熱血｣，自己將畢生難忘此事。

Alton載著AK遊車河，後者表現興奮。

感性晒兄弟情

之後四人在山頂平原紮營生火、煮美食，邊食邊盡訴心中情。Alton特意為Lokman煮了一碟韓式牛肉包生菜，想勾起二人共同的回憶。

原來Alton和Lokman在組成MIRROR之前，曾因為跳舞比賽而一起在韓國待了一個月，因此成為了好友。二人講起由跳舞到組成MIRROR，直到現在還一起奮鬥，Lokman更表示12位成員中無人可以代替和Alton彼此的關係。

4人更罕有地談及坊間將MIRROR分為「上弦」﹅「下弦」的看法及感受，場面感人。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【姜濤生日】粉絲歡賀「姜公誕」展團結精神　鄧藹霖讚嘆︰港人久違的笑臉
19:18 2022/05/05
【姜濤生日】粉絲歡賀「姜公誕」展團結精神　鄧藹霖讚嘆︰港人久違的笑臉
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
今日 11:14
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
【MIRROR成員】「團媽」Jeremy暖男特質俘虜粉絲 Unicorn集氣開新一輯《GO！執！事務所》
今日 16:46
【MIRROR成員】「團媽」Jeremy暖男特質俘虜粉絲 Unicorn集氣開新一輯《GO！執！事務所》
【MIRROR成員】Anson Lo完成50小時MV拍攝　教主冇得休息趕住開工拍劇
今日 17:46
【MIRROR成員】Anson Lo完成50小時MV拍攝　教主冇得休息趕住開工拍劇
【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春
今日 17:39
【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春

你可能感興趣

【姜濤生日】粉絲歡賀「姜公誕」展團結精神　鄧藹霖讚嘆︰港人久違的笑臉
19:18 2022/05/05
【姜濤生日】粉絲歡賀「姜公誕」展團結精神　鄧藹霖讚嘆︰港人久違的笑臉
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
今日 11:14
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
【MIRROR成員】「團媽」Jeremy暖男特質俘虜粉絲 Unicorn集氣開新一輯《GO！執！事務所》
今日 16:46
【MIRROR成員】「團媽」Jeremy暖男特質俘虜粉絲 Unicorn集氣開新一輯《GO！執！事務所》
ViuTV 綜藝節目 江𤒹生 王智德 楊樂文 Mirror

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影