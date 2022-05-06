【防止賄賂】受賄索取建築工人回佣三跑　前工頭判囚10個月

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廉政公署（6日）落案起訴6名香港國際機場第三跑道項目（「三跑」項目）分判商時任員工，控告他們貪污收賄，以協助建築工人獲分判商聘用。其中一名「工頭」從3名建築工人收受非法回佣逾17,000元，今日在西九龍裁判法院被判入獄10個月。

被告鄧浩然，43歲，德鑄工程有限公司（德鑄）時任「工頭」，亦被暫委裁判官曾慶東頒令須向其時任僱主歸還17,400元，即相等於涉案非法回佣的金額。被告早前被裁定共3項罪名成立，即兩項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；及一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。



曾慶東判刑時斥責被告破壞香港的廉潔精神，法庭須向被告判處阻嚇性的監禁刑罰。德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。被告任職「工頭」，帶領其小組的建築工人，在項目工地進行木工工程。

案情透露，2020年6月至8月期間，3名建築工人經被告及其他人士介紹到該工地工作。被告分別向3人索取每個工作天200元的非法回佣。被告於2020年7月至2021年1月期間，從該3名建築工人接受非法回佣共17,400元。案情透露，該三名建築工人相信，不支付回佣便不會獲德鑄聘用或會遭被告解僱。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，採取執法行動後於2021年10月分3宗案件，落案起訴六人共13項貪污罪名。6人為四名時任「工頭」，包括本案被告，以及2名建築工人。

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責任編輯：余思嵐



