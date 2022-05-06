【尖子培育】麥明詩父親曾培育過百名醫生　麥卓生尊重女兒選擇：行行出狀元

▲ 麥明詩的父親麥卓生，一生以教化學為己任。

有些人就是喜歡作育英才，就像麥明詩的父親麥卓生，一生以教化學為己任，培育了過百名醫生，並且有些學生很年輕就成為校長。因此就算退休後，他也不願意無所事事，在疫情下學習以Zoom補習，遠在英國也有學生參與。

「很開心學生能夠青出於藍，三、四十歲就成為校長。人生其實沒有免費午餐，當然努力是否一定有成就，未必；但不努力，就一定無成就。」麥卓生說。

▲ 麥卓生的心願是希望一對仔女能夠找到適合他們的伴侶，可以趁他還有能力時候可以湊孫。（圖片：被訪者提供）

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麥卓生大半生都在聖公會林護紀念中學（以下簡稱林護）任教（25年），這間好像名不經傳的學校，原來也經常躋身全港中學排名榜頭十名。「它不是傳統名校，只是葵涌一間屋邨學校，但可以與直資學校一齊並列，只是輸蝕在地方不夠大而已。」

他一直對林護不離不棄，原因是一直被校長賞識，很快升做主任及副校長，如果要轉校，就難免要降職了。而且在林護也有很多難忘的回憶，像成立家長教師會；因為學校要多建一幢大樓，就算他不是行內人也要監工，還有就是引入交流生計劃。

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引入交流生計劃擴闊視野

「這個計劃差不多做了10年，只是近兩年疫情才停下來。來香港做一年交流生的，有來自德國、法國、意大利、挪威、墨西哥的學生，讓大家可以擴闊視野。」不過，由於這樣作交流，許多時候要停學一年，因此香港的學生到海外交流的，不算很踴躍。

「其實我們的學生經濟環境都一般，因此許多都不敢申請到外國留學。我有叫Louisa（麥明詩）來我們學校分享在海外讀書的生活，這樣才多了同學嘗試報名去外國讀書。」麥卓生很高興能幫助到同學申請到獎學金，而且是去外國頂尖的學府，如劍橋及牛津大學等等。「有些學生其實很叻，只需要跨出一步，因此近幾年都多了同學申請到獎學金去外國讀書，而第一個林護學生拿了獎學金的，就是去了劍橋讀法律。」

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培育過百名醫生不乏傑青

當然，對麥卓生而言，最開心是教過的學生，有超過100名都成為醫生，包括香港大學臨床腫瘤學系臨床副教授、也是十大傑出青年的林嘉安醫生；港怡醫院心臟科名譽顧問醫生陳栢羲及骨科名譽顧問醫生林祥慶等。麥卓生經常見他們上電視，也與他們保持聯絡。

但論到最老懷安慰是兩位在大學讀化學、又教化學的老師，可以說繼承了麥卓生衣缽，而且三、四十歲就成為校長，一位是五旬節聖潔會永光書院郭文坤校長，一位是沙田官立中學林月華校長。「屋邨的學生，奮鬥心很強。做老師最開心是學生有成就，青出於藍，叻過我更好。」

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教學生教子女有同有異

麥卓生認為教學生與教子女都有相同之處，當中的原則包括：一、因材施教，不能用同一個方法教所有學生，他深信不同學生有不同的教法。二、學生是需要讚賞及鼓勵。「做得好你都不讚賞，那有心機做下去。如果考試拿到高分，讚賞對他們來說，是很大的鼓舞。」三、就好像教化學一樣，不是背誦就可以，要學生明白、運用，方法很重要。四、要對學生有期望。「不能睇死學生，你一定入不到U，而是鼓勵他，你努力一些就可以了。」

當然教學生，他可能只集中於教化學，面對一對子女，就要全人發展，教做人處事。「我兩個子女都很自律，以前教書很多時都夜歸，但他們已做好功課。我經常鼓勵他們多點自學，自己找方法，自己去解決問題。」

麥卓生自言沒有做過怪獸家長，無給壓力他們，無要求子女達成甚麼grade或者要讀甚麼科目，很多時候是讓他們自己選擇。

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「其實科大的Global Business也有意收Vincent（麥明山），但他最終選擇了有興趣的醫科。有些人覺得做醫生很賺錢，但初期在公立醫院工作都很辛苦，病人又多，但他就是覺得救人有成功感。」至於麥明詩，麥卓生從來沒有想過她會入娛樂圈。

她語言好，所以讀法律，但之後無做律師，入了演藝界；現在做管理顧問，我都會尊重她的選擇，因為我深信行行出狀元，每一行都有發揮的地方，只要不做壞事，不遺害社會便成了。

他本身有位學生在大學讀IT，但出來社會工作幾年覺得無興趣，於是開了一間小餐廳，雖然好像打雜般，但卻做得很開心。

無論是教學生還是教仔女，其實都不一定要做律師、要做醫生，只要在自己的範疇，找到人生目標，找到值得做的事，做得開心，朝著目標去做，自然就會成功了。

記者：何小雲