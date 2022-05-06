【減肥大作戰】56歲婦3星期腰圍勁減10cm　醫生教2招免節食無痛荷爾蒙瘦身法

▲ 日本56歲婦人靠荷爾蒙瘦身法，3星期減達7磅。

想減肥卻控制不了食慾，相信許多人也試過。日本一個電視節目早前就進行專題研究，請來荷爾蒙專家醫生介紹一種無痛減肥法，由女星及幾位普通人親身示範，其中一位56歲女士在毋須節食的情形下，3星期後成功減去3.3公斤（7.26磅），腰圍瘦了10cm，效果顯著。

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日本健康資訊節目《健康就要X》邀請了荷爾蒙專家藤森徹也醫生，講解減肥與控制食慾之間的關係。明明想減肥卻不能忍口，原因是與體內飽食荷爾蒙「瘦體素」減少相關。

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藤森徹也指出，過度減肥或生活習慣不規律會令瘦體素減少。為此他提出2個簡單方法幫助提升身體內的瘦體素水平，令大腦接收到飽足的訊號，避免過量進食。

首先，藤森徹也建議每天要有8小時以上睡眠，他引用美國史丹福大學研究的數據，指出8小時睡眠可令瘦體素水平急增。而攝取多些蛋白質也可令瘦體素增加，並特別推薦進食動物性蛋白質，如非油浸的吞拿魚罐頭，建議可日食2罐吞拿魚罐頭。

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節目請來60歲藝人東照美，以及幾位普通人使用以上方法進行實驗。在沒有節食的情形下，她們在每日餐單中加入兩罐吞拿魚罐頭，並維持充足睡眠。結果3星期後，她們的體重也有所下降，其中以56歲的成井女士最明顯，腰圍由114.6cm減到104.6cm，減去10cm，體重也由75.7公斤減至72.4公斤，成效相當顯著。

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責任編輯：羅嘉欣