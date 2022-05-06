【抗癌媽媽】22歲患淋巴癌戰勝病魔5年抱3　《反起跑線》Martin仔媽媽︰要樂觀面對

▲ 《反起跑線聯盟》童星植海維的媽媽是抗癌勇士，希望鼓勵同路人放下枷鎖樂觀抗癌。

ViuTV剛播畢的劇集《反起跑線聯盟》備受家長好評，一眾「七小福」小演員亦相當搶鏡，當中潘燦良與兒子Martin的父子情令人會心微笑。飾演Martin的植海維是首次拍戲，媽媽Yan感恩兒子從中學習良多，也想不到自己因而獲得機會，去鼓勵一班正與癌魔搏鬥的同路人。

媽媽最愛的「維馜熊」

6歲的「Martin仔」植海維（Kyle）下有4歲妹妹植海馜和2歲弟弟植海熊，組成了「維馜熊三寶」，媽媽Yan笑言全因自己是小熊維尼（Winnie-the-Pooh）的鐵粉，剛巧又生到3個小孩，更是男女男的組合，可以私心用這個名字。

我在5年間生了3個，他們年齡接近很容易起爭執，想要的東西又很相似，所以我們經常買3份一式一樣的東西，不讓他們選擇。其實妹妹和哥哥比較友好，可能比較大個，只是弟弟最常爭玩具……

▲ Yan希望透過自己的經歷，鼓勵正接受癌症治療的婦女樂觀抗癌，不必放棄生育。（黃建輝攝）

Yan與丈夫Sunny談起3子女笑不攏嘴，看著孩子健康快樂，他們便心滿意足。這一天Yan特別感慨，因為Kyle的劇集演出，令她終有機會透過本網訪問，分享自己的過去。

我暫時仍未告訴子女我曾患癌，因為他們未了解是甚麼一回事，近日我們才開始教Kyle何謂生死。不過訪問出街後，他應該會叫我讀給他聽，我可以藉此機會向他解釋，都是一件好事。

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母親節向兒坦白患癌過去

今個母親節，成為Yan與Kyle坦白過去的日子，訪問也迫得Sunny要向母親「認衰」，當年他曾提取20萬助Yan治療癌症，母親毫不知情。「我好驚阿媽打電話來鬧我︰『阿仔你呃了我10年！』我有排解釋了……」筆者在此都要講聲︰「唔好意思。」

2011年，當時僅22歲初入行的國泰空姐Yan，某日自覺患上感冒去看醫生，被發現頸部有個腫如乒乓球的東西，需入院檢查，翌日Yan便接獲噩耗，證實患上何傑金氏淋巴癌（Hodgkin’s lymphoma），當時已屆2B期，癌細胞已擴散到胸骨，未能做手術切除。

我當時只有22歲，都不知道應如何處理，但我不怕死，因為整件事來得太快，醫生也決定得太快，我每日要不停去做檢查，又要抽骨髓，根本沒時間和空間去想太多。

▲ 一家五口變成「維馜熊」之家。（受訪者提供相片）

遇上仁醫 受鼻咽癌孕婦啟發

唯一讓Yan情緒崩潰的，就是被建議雪卵的一刻。當時是男友的Sunny目睹她當場爆喊，也心如刀割，「幾個醫生都說她要做化療和電療，但化療對女性有很大傷害，建議她要雪卵，並做定心理準備不能生育。她這麼後生就不能生育？日後的路怎麼走呢？我們聽完都很沮喪。」

作為照顧者的Sunny，除了一直從旁鼓勵之外，更為她尋遍中、西醫治療方法，「有時她決定不了，就多提供一些建議幫助她，我們都是一起過。」他們認為做得最正確的決定，就是放棄在公立醫院求醫，因公院那種「機械式」官腔，嚇怕了病人。

醫生會為你倒數生命時間，甚至問你立好遺囑未？辦好身後事未？是打沉了病人的抗癌意志，醫生是否應站在患者角度去想呢？

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幸好Yan遇上充滿正能量的陸醫生，他不但沒有叫Yan雪卵，更拍心口強調不必擔心生育問題，過往有不少癌症患者完成化療後，都能夠生小朋友。在治療期間，Yan親眼目睹一名懷孕媽媽去做化療，她上前攀談了解。

原來她每次懷孕都會鼻咽癌復發，須一邊佗B一邊做化療，我見到她的時候已懷上第二胎，她對我說上一胎完全沒事，小朋友一切正常。陸醫生稱化療藥對孕婦沒問題，不會影響胎兒，令我感到安心，也驅使我積極做化療，保持良好的心情。

▲ 一家五口現在生活幸福，連狗狗都特別乖巧。（黃建輝攝）

積極抗癌 康復後努力造人

Sunny笑老婆在抗癌期間的磅數不跌反升，「她食完嘔，嘔完再食。」Yan希望養好身子接受每一次化療，飲食方面乖乖跟足醫生建議，「而家唔食幾時食？」充滿正能量的她樂觀抗癌，約一年後完成整個化療和電療療程，康復後再度衝上雲霄。Yan不忘感謝航空公司的醫療保險，否則她要留在公院治療，結果可能截然不同。

Yan更為免夜長夢多，得悉完成療程半年後可以造人，她與Sunny馬上結婚趕生仔，可是婚後頭兩年都未能成孕，醫生也找不到原因。當他們以為化療藥已傷及子宮，放棄生育念頭，怎料放棄後第二個月即懷上Kyle，「太渴望生反而不成功，都是順其自然好。」

得來不易的Kyle於2015年出世，一切健康正常，更成為新紮童星帶給觀眾歡樂。Yan和Sunny有仔趁嫩生，再添一對子女5年抱3，若非生第3胎時有胎盤前置出血問題，他們不止生3個。

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保持樂觀 鼓勵同路人放下枷鎖

回顧過去11年由抗癌到成為媽媽的路，Yan堅信心態決定命運，她特別感謝那位鼻咽癌孕婦啟發她積極抗癌。現在她也成為醫生的「生招牌」，每半年回去覆診時，醫生護士都為她拍照留念，藉此鼓勵其他患癌婦女。

當知道患癌的一刻，真是晴天霹靂……做療程真是很辛苦，會甩頭髮、不想見人，連照片也不想拍攝，但你毋須理會別人眼光，甩頭髮就買個靚靚假髮囉！千萬不要認定自己將不能生育，甚至人生已到尾聲，讓這想法變成枷鎖，最重要保持樂觀心態。希望有同路人搜尋到這個訪問，對你有莫大的鼓勵。

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記者︰林綺玲