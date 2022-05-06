【公路追逐】3男子龍翔道越過行車線追逐　網民：考起司機「手車」

▲ 黃大仙龍翔道今日（6日）發生「追逐戰」。

黃大仙龍翔道今日（6日）發生「追逐戰」。今日網上瘋傳一段影片，片中正值早上9時許的繁忙時間，龍翔道上車來車往。忽然一名白衣男子攀過高約2米的公路石壆，闖入公路。片中車主見狀隨即收掣慢駛。

該男子闖入公路後，仍不時回望身後，拉下口罩氣喘吁吁，面露驚懼之色，無視公路車輛橫衝至公路另一端的隔音屏障，似被人追逐。其後2名身穿襯衣，心口掛有職員證的男子亦攀過石壆緊隨其後，惟該白衣男子業已跑遠，2人追之不及，只能無奈目送該男子沿公路隔音屏障逃去。

有網民指，因2名襯衣男子帶有職員證，形容是「走犯」。也有人表示，附近有地盤，推測是「捉黑工」。也有人調侃，「捉無帶口罩」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新熱門影片：【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津