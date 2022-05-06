  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 19:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公路追逐】3男子龍翔道越過行車線追逐　網民：考起司機「手車」

社會 18:31 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

黃大仙龍翔道今日（6日）發生「追逐戰」。

黃大仙龍翔道今日（6日）發生「追逐戰」。今日網上瘋傳一段影片，片中正值早上9時許的繁忙時間，龍翔道上車來車往。忽然一名白衣男子攀過高約2米的公路石壆，闖入公路。片中車主見狀隨即收掣慢駛。

該男子闖入公路後，仍不時回望身後，拉下口罩氣喘吁吁，面露驚懼之色，無視公路車輛橫衝至公路另一端的隔音屏障，似被人追逐。其後2名身穿襯衣，心口掛有職員證的男子亦攀過石壆緊隨其後，惟該白衣男子業已跑遠，2人追之不及，只能無奈目送該男子沿公路隔音屏障逃去。

有網民指，因2名襯衣男子帶有職員證，形容是「走犯」。也有人表示，附近有地盤，推測是「捉黑工」。也有人調侃，「捉無帶口罩」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新熱門影片：【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌　癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【網絡騙案】今年首季共錄385宗網戀騙案　42歲女墮騙局失千萬元
今日 16:12
【網絡騙案】今年首季共錄385宗網戀騙案　42歲女墮騙局失千萬元
【正能量】小學生創作四格漫畫宣揚正能量　以疫情為題向醫護表達感恩之心
今日 16:48
【正能量】小學生創作四格漫畫宣揚正能量　以疫情為題向醫護表達感恩之心
【非禮提堂】涉港鐵車廂內非禮女子　29歲醫生准保釋6月中再訊
今日 17:16
【非禮提堂】涉港鐵車廂內非禮女子　29歲醫生准保釋6月中再訊
【刺客再現】新巴81號巴士有座位疑被人放針　一名女乘客臀部受傷
今日 17:27
【刺客再現】新巴81號巴士有座位疑被人放針　一名女乘客臀部受傷
【盡忠職守】網傳軍裝警公園內「打卡」　警方澄清：為《警聲》拍照表揚其專業表現
今日 17:46
【盡忠職守】網傳軍裝警公園內「打卡」　警方澄清：為《警聲》拍照表揚其專業表現

你可能感興趣

【網絡騙案】今年首季共錄385宗網戀騙案　42歲女墮騙局失千萬元
今日 16:12
【網絡騙案】今年首季共錄385宗網戀騙案　42歲女墮騙局失千萬元
【正能量】小學生創作四格漫畫宣揚正能量　以疫情為題向醫護表達感恩之心
今日 16:48
【正能量】小學生創作四格漫畫宣揚正能量　以疫情為題向醫護表達感恩之心
【非禮提堂】涉港鐵車廂內非禮女子　29歲醫生准保釋6月中再訊
今日 17:16
【非禮提堂】涉港鐵車廂內非禮女子　29歲醫生准保釋6月中再訊
網絡熱話 交通事故 口罩 運動 黃大仙

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影