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【生前約定】帶亡妻1:1布條遊歷影「合照」　深情丈夫信守承諾︰怕她在等

親子 19:04 2022/05/06

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台灣一名男子帶著亡妻的1:1布條遊歷。

兩個人有緣成為夫妻，都希望能廝守一生，只是遺憾未必人人能走到白頭。台灣一名男子日前在社交平台分享，他帶著印有1:1亡妻的布條遊歷影「合照」，信守跟亡妻生前的承諾，只因答應她的就要做到。不少網民被他對妻子的深情感動，讚賞他是「真男人」、「守信用的男人」。

台灣南橫公路中斷逾13年，周日（1日）全線開放。一名男子當晚於facebook群組「騎車環島趣」發帖文，表示在妻子生前曾跟她說，待她身體好一點要帶她走完南橫。他寫道︰

雖然她走了，但是既然答應她了，我就還是要做到，我怕她在等我實現承諾。

最新影片︰

僅有亡妻3張獨照

深情人夫指自己騎電單車從台東海端進入南橫，南橫公路首日全線開放，他一直很順利，沒遇到塞車。從他上載了多張照片所見，他都拿著印上亡妻照片的布條，當中可以見到其妻3張不同照片，原來背後有一段故事。他跟妻子拍拖時說好了，出門一定要牽著她的手，結婚後也一樣，因此拍的都是合照，但他遺憾︰

跟我老婆的照片有萬張多，但是她單獨的照片卻只有這三張，有點難過。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

因此他只能以妻子僅有的3張照片來做布旗，他憶述在製作公司崩潰大哭，抱歉用掉老闆娘快一盒紙巾。雖然只有妻子的3張獨照，但他慶幸妻子在3張照片的穿搭不同，正好配合不同季節帶著亡妻布旗出遊。

抒發思念之情 記下承諾

帖文一出隨即引來大批網民留言，表示被他愛妻之舉所感動，也有不少媒體邀約他訪問，想了解更多他與亡妻的故事，不過他都一一婉拒了。他解釋妻子生前為人較低調，他發表帖文只想抒發對亡妻的思念和承諾，不想接受訪問而扭曲他的初衷。他一邊打字發帖文一邊哭，還不忘感謝路上的熱心人為他拍照。

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責任編輯︰王明芳

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