選委料李家超得票達9成　今午見面會已吸引近7成選委撑場

▲ 李家超今日舉辦見面會，約有1,000名選委現身。（陳靜儀攝）

作為唯一特首候選人，李家超贏硬是必然，只是他於後日的選舉日中，將以多高票數當選。綜合多名資深建制選委的估計，得票約在1,310至1,340之間，即介乎90%至92%得票，主要原因是有百多名選委身在外地，未必能返港投票。

另外，李家超今日舉行參選以來最大型的活動，在灣仔會議展覽中心舉辦見面會，參加人數接近1,500人，當中有份於後日投票選特首的選委，就佔了1,000人，即已經有近7成選委現身撑場，已經超出750票的當選門檻。

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其實自回歸以來，香港有兩次特首選舉只有一名候選人，即是2002年的董建華，及2005年接替董建華的曾蔭權，但當年的選舉規則不一樣，兩人都是在無對手的情況下自動當選，不用投票。不過，二人當年當年獲得的提名票，可反在選委的支持度︰董建華在800名選委中，獲762張提名票，比例高達95.3%；2005年，曾蔭權獲674張提名票，比例是84.3%。

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