【母親節市道】3天長假期最少30團本地遊成行　賞花酒店自助午餐及$88嘆茶古蹟遊最受歡迎

▲ 添好運點心。（縱橫遊提供）

去年與今年一樣，本地遊重啟適逢母親節長假期，反應同樣熱烈，最少30團成行，當中縱橫遊母親節一周前已成團，共有300人參加，當中最多人參加是88元嘆早茶元朗古蹟遊。更有酒店推出母親節staycation計劃，旺角帝京酒店形容預訂情況一般。

去年本地遊因疫情而停頓5個月，今年情況類同，今年可出團的旅社包括縱橫遊、東瀛遊、永安旅遊及美味假期等，反應最熱烈的永安，長假期近20團成行，當中元朗賞花酒店自助午餐一天遊推出數天已經爆滿；其次縱橫遊亦有9團成行，其中88元嘆早茶元朗古蹟遊最受歡迎，兩日都有團出發並已爆滿。該公司常務董事袁振寧稱，去年同期只有約200人報名，今年升幅達50%，預料2日可賺9萬，估計今年母親節適逢長假期故參加人數多。

至於本周末只有2團出發的東瀛遊，行程包括遊覽大嶼山昂坪加大澳及流水響一日遊，每位索價239元，每團約30人，該旅社執行董事禤國全解釋，去年有5團成行，但今年未能預訂行程中列明餐廳的團餐，因此母親節正日未能成團，他預計今個周末只賺1.6萬，較去年大跌逾6成。

多間酒店亦有推出母親節staycation應市，涉尖沙咀文華東方、半島酒店及旺角帝京酒店等，後者推出2款住宿及餐飲計劃，入住豪華客房，包兩位用的中式套餐或自助晚餐，每房每晚1,950元起，酒店形容預訂情況一般，料客人傾向即日入住，情況與往年相近。沒有推出相關應節計劃的荃灣西如心酒店卻預測本周末的入住率爆滿，情況和去年相約。

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記者：陳麗娜