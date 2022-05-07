【母親節】懲教署母親節前夕辦親子活動　青少年向母親親手送花修補關係

▲ 母子攜手製作玫瑰花，打破隔閡。

下周日(8日)是母親節，懲教署於母親節前夕安排不同法定監管計劃下受監管的青少年及其母親，在豐力樓參與「傳『懲』愛意獻母親」 親子活動，透過署方臨床心理學家的親子講座，學習親子相處之道，讓青少年們親手製作玫瑰花送給自己的母親，加強親子關係。

活動共有6名受監管青少年和他們的母親參與。臨床心理學家許雅君先以「新生活．新關係」為題，講述家長與子女溝通的重要性，及分享溝通技巧，從而增進彼此的關係。親子講座後，青少年在更生事務組職員的指導下，製作絨布玫瑰花送給母親，有部分青少年從未試過送花給媽媽，起初也感到很難為情，最終在更生事務組職員的鼓勵下，將親手製作的玫瑰花送到媽媽手上，場面溫馨。有在場母親表示，感恩能在母親節前夕收到由兒子親手製作的玫瑰花，回想以往用了不合適的管教方式，令雙方關係每況愈下，希望透過今次活動修補與兒子的關係。

參與活動的豪仔（化名）憶述，黑暴期間與家人政見不同，不聽父母勸告參與激進的違法示威活動，與家人關係轉差。他被補時，因父母指責他衝動不聽教導，令彼此關係更為惡化，其後豪仔被法庭判入勞教中心，當中參加了名為「心導計劃」的心理輔導，明白到父母的一片苦心，學習放下自我，向父母坦誠道歉，而父母每星期到沙咀懲教所探望，令他明白到親情的重要，因此決心改過。

在活動中，豪仔將親手製作的玫瑰花送給母親，希望母親能原諒他的過錯。豪仔的母親表示，非常感謝懲教署舉辦親子活動，讓她學懂如何打破與兒子的隔膜。她感受到兒子的改變，開始懂得與家人溝通及表達自己，希望豪仔將來能成為一個奉公守法的人，這就是孝順母親的最好禮物。

臨床心理學家許雅君表示，就更生人士而言，家庭是他們於更生路上的同行者，能重拾家人對他們的信任、接納和支持尤為重要。在囚人士於入所初期，需要努力適應院所內的訓練和生活，因此家人的支持對他們的更生有着關鍵性幫助。有見及此，懲教署早在青少年服刑期間，安排他們參加「重建家庭關係小組」，藉以協助雙方增加了解和重修關係。懲教署於他們離所後，亦會繼續舉辦不同的親子活動，期望能鞏固他們與家人的關係，以增強他們改過的決心。



▲ 青少年及母親在職員的指導下製作絨布玫瑰花。

▲ 青少年把製成品親手送給母親。

▲ 臨床心理學家主持親子講座，分享親子相處之道。

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責任編輯：蘇文軒