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李家超會展千人造勢大會　安檢規模體現重視安全？

政治 20:00 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

中午過後，灣仔會展一帶保安明顯加強，包括有軍裝警員帶同警犬巡邏。（陳靜儀攝）

特首選舉唯一候選人李家超，今日在灣仔會展中心舉行造勢大會。由於會場雲集逾千名選委，灣仔一帶保安明顯加強，而選委等獲邀出席人士和傳媒，均要經過安檢，方可進入會場。

曾任保安局局長和警察的李家超，政綱強調要建立一個安全穩固的環境，而今日的造勢大會，正好體現他對安全的重視。

今日獲邀出席的人士和工作人員，進入會場時均須進行安檢程序，包括要穿過金屬探測門等，而閘口亦有爆炸品搜索犬在附近戒備。（陳靜儀攝）

中午過後，灣仔會展一帶保安明顯加強，包括有軍裝警員帶同警犬巡邏，並截查有可疑的人士；而在會展的多個出入口，亦有大批便衣警員和保安看守。

據了解，今日獲邀出席的特別嘉賓、一眾選委和社區人士，以至李家超競選辦成員和工作人員，進入會場時均須進行安檢程序，包括要穿過金屬探測門等，而閘口亦有爆炸品搜索犬在附近戒備。

記者要先在會展地下排隊登記，然後要將工作的裝備和隨身物品放在地上，經搜索犬來回仔細檢查。（陳靜儀攝）

至於傳媒入場時的安檢規格更高，記者要先在會展地下排隊登記，然後要將工作的裝備和隨身物品放在地上，經搜索犬來回仔細檢查；再被帶到另一樓層核對身份證和個人資料，然後再繼續進行安檢程序，規模較過去兩場選舉投票日還要高。

另外，為防備疫情傳播風播，出席者進入會場時要量度體溫，並須出示當日的快速測試（RAT）結果，會場內的座位亦分為4人一排，同時禁止在會場內飲食。

記者要先在會展地下排隊登記，然後要將工作的裝備和隨身物品放在地上，經搜索犬來回仔細檢查。（陳靜儀攝）

今屆特首選舉下周日（8日）投票，據悉警方當日會部署6,000至7,000警力，包括第一梯隊及第二梯隊的警員，亦會派出反恐特勤隊、鐵路應變部隊、機場特警組等作高姿態巡邏，確保投票及點票活動安全有序舉行。

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撰文 : 傅流螢

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