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【路線調整】新巴開辦1M號線來往灣仔會展及跑馬地一帶　301號線5‧16起終止服務

社會 20:03 2022/05/06

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由月日星期日起，新巴將開辦號線，以循環線模式往來灣仔會展站、灣仔道、跑馬地及黃泥涌峽一帶，方便乘客轉乘鐵路前往各區。

配合東鐵線過海段將於本月15日通車，新巴將於同日起開辦1M號線，以循環線模式往來灣仔會展站、灣仔道、跑馬地及黃泥涌峽一帶，方便乘客轉乘鐵路前往各區，並可享2元轉乘優惠。同時本月16日起，新巴301號線將終止服務

1M號線將由會展站開出，班次服務時間為每日上午6時30分至午夜12時，全程車費為6.6元。使用成人八達通的乘客於港鐵會展站轉乘鐵路或由鐵路轉乘該線，可享每程2元的轉乘優惠。由本月16日星期一起，新巴301號線將終止服務，乘客可於海底隧道收費廣場乘搭新巴過海路線104號線。

另外，現時於灣仔北的臨時總站，將於本月14日起遷移至會展站公共運輸交匯處。以下路線將於當日起，轉為使用該站：

巴士公司 路線
城巴 25A、40、40M、930、930A
新巴 2A、2X、8、8P、905、905A、N8

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責任編輯：蘇文軒

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