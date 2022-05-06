【復課】保良局向屬下學校有需要學童派復課抗疫包　內有快速檢測包及口罩等

▲ 保良局將向屬下學校中有需要的學童派發復課抗疫包。（保良局提供）

全港學校陸續恢復面授課，保良局今日（6日）表示，將向屬下近100間中學、小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒園的有需要學童，派發「復課抗疫包」，內有快速檢測包及口罩等，預計可惠及數千個家庭。

保良局今宣布啟動「同窗共濟」祝福行動，主席陳正欣表示，保良局作為全港最大的辦學團體及慈善機構之一，必然會走在抗疫前線，支援基層學童的需要，以配合恢復面授課堂的防疫及檢測要求。保良局已向屬下學校的家長及校友募捐，期望同心抗疫，為各學校建立防疫屏障。

另外，由中華全國青年聯合會、中聯辦青年工作部等牽頭組成「青少年抗疫連線」，早前發起派發物資包的活動，並保良局金銀業貿易場張凝文學校向小學學生派發物資，行政長官林鄭月娥亦有出席，共同派發物資包予學生。

▲ 行政長官林鄭月娥早前到訪保良局學校，並送贈物資包予復課學生。（保良局提供）

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責任編輯：黃悅晴