【海外醫生】陳肇始向澳洲醫生及醫科生推廣來港執業　食衞局料6月公布第二批認可醫學資格名單

▲ 食物及衞生局局長陳肇始（左）和食物及衞生局副局長徐德義（中）在香港駐悉尼經濟貿易辦事處和澳亞醫療聯盟合辦的網上研討會上，宣傳讓合資格的非本地培訓醫生在香港取得正式註冊和執業的新途徑。

食物及衞生局局長陳肇始今日（６日）參加由香港駐悉尼經濟貿易辦事處和澳亞醫療聯盟合辦的網上研討會，推廣合資格非本地培訓醫生可在港取得正式註冊及執業的新途徑，有約200名人士參加研討會，當中包括澳洲的醫科生和醫生。



陳肇始於研討會上向與會者簡介經修訂的《醫生註冊條例》下提供的新途徑內容、４月底公布的首批認可醫學資格名單，以及政府為便利非本地培訓醫生來港執業而採取的其他跟進事宜。衞生署和醫管局代表亦向與會者介紹其機構的工作機會。



隨着《2021年醫生註冊（修訂）條例》生效，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件便可申請經特別註冊途徑來港，於公營醫療機構（即衞生署、醫管局、香港大學和香港中文大學）擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊，在港執業行醫。至於持認可醫學資格但尚未在香港以外地方實習的非本地培訓醫科畢業生，如符合相關條件，他們可參加香港醫務委員會的執業資格試，從而申請經特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業。他們在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後同樣可取得正式註冊。



陳肇始指，特別註冊委員會於去年11月成立，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單。首批認可醫學資格名單已於4月29日刊憲，其中包括2項澳洲的醫學資格。委員會現正全力評審其他非本地醫學課程，我們預期第二批名單將於6月公布。



參加研討會的醫科生及醫生歡迎政府推出新途徑，讓合資格的非本地培訓醫生在香港取得正式註冊及執業。他們認為這有助吸引海外的港人醫生回港，亦希望了解更多在本港就業的機會。

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責任編輯：蘇文軒