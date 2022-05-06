【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳君傲灣、尖沙咀名鑄等

▲ 葵涌邨翠葵樓/圍封強檢情況。 （曾耀輝攝）

政府今日（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

1. 葵涌石籬二邨石偉樓

2. 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

3. 鑽石山富山邨富暉樓

4. 將軍澳唐明苑唐輝閣

5. 觀塘月華街 50 號集景樓

6. 秀茂坪寶達邨達峰樓

7. 九龍塘筆架山道 59-65 號依利沙伯大廈

8. 灣仔摩理臣山道78號祥大廈

9. 大圍新翠邨新月樓

10. 大埔富亨邨亨翠樓

11. 紅磡崇潔街 81 號崇儉樓

12. 香港仔鴨脷洲邨利澤樓

13. 香港仔崇文街 33-37 號崇文閣

14. 上水新財街 23-33 號新財樓

15. 大角咀詩歌舞街83號亮賢居

16. 粉嶺華明邨信明樓

17. 長沙灣麗翠苑麗楊閣

18. 大埔太和邨麗和樓

19. 大埔太和邨翠和樓

20. 九龍灣德福花園 S1 座

21. 火炭禾上墩街18號彩禾苑

22. 將軍澳君傲灣 1 座

23. 粉嶺榮福中心 3 座

24. 觀塘安達邨謙達樓

25. 天水圍天晴邨晴喜樓

26. 油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣1-B 座

27. 葵涌浩景臺 5 座

28. 深井碧堤半島 1 座

29. 牛池灣坪石邨翠石樓

30. 青衣青敬路75號宏福花園1 座

31. 深水埗長沙灣道 158-160A號協興大廈

32. 觀塘順天邨天琴樓

33. 九 龍 塘 亞 皆 老 街

34. 九龍城東頭(二)邨祥東樓

35. 元朗朗屏邨珠屏樓

36. 長沙灣蘇屋邨百合樓

37. 油麻地佐敦道 31-37 號百誠大廈

38. 薄扶林華富(一)邨華光樓

39. 尖沙咀河內道 18 號名鑄

40. 屯門大興邨興盛樓

最新熱門影片：

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋