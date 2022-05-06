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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳君傲灣、尖沙咀名鑄等

社會 21:14 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

葵涌邨翠葵樓/圍封強檢情況。 （曾耀輝攝）

政府今日（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

1. 葵涌石籬二邨石偉樓
2. 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
3. 鑽石山富山邨富暉樓
4. 將軍澳唐明苑唐輝閣
5. 觀塘月華街 50 號集景樓
6. 秀茂坪寶達邨達峰樓
7. 九龍塘筆架山道 59-65 號依利沙伯大廈
8. 灣仔摩理臣山道78號祥大廈
9. 大圍新翠邨新月樓
10. 大埔富亨邨亨翠樓
11. 紅磡崇潔街 81 號崇儉樓
12. 香港仔鴨脷洲邨利澤樓
13. 香港仔崇文街 33-37 號崇文閣
14. 上水新財街 23-33 號新財樓
15. 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
16. 粉嶺華明邨信明樓
17. 長沙灣麗翠苑麗楊閣
18. 大埔太和邨麗和樓
19. 大埔太和邨翠和樓
20. 九龍灣德福花園 S1 座
21. 火炭禾上墩街18號彩禾苑
22. 將軍澳君傲灣 1 座
23. 粉嶺榮福中心 3 座
24. 觀塘安達邨謙達樓
25. 天水圍天晴邨晴喜樓
26. 油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣1-B 座
27. 葵涌浩景臺 5 座
28. 深井碧堤半島 1 座
29. 牛池灣坪石邨翠石樓
30. 青衣青敬路75號宏福花園1 座
31. 深水埗長沙灣道 158-160A號協興大廈
32. 觀塘順天邨天琴樓
33. 九 龍 塘 亞 皆 老 街
34. 九龍城東頭(二)邨祥東樓
35. 元朗朗屏邨珠屏樓
36. 長沙灣蘇屋邨百合樓
37. 油麻地佐敦道 31-37 號百誠大廈
38. 薄扶林華富(一)邨華光樓
39. 尖沙咀河內道 18 號名鑄
40. 屯門大興邨興盛樓

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記者：伍瑋瑋

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