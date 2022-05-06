【上車必睇】164伙綠置居蚊型戶滯銷　料隨公屋凶宅編配秋季推售

▲ 綠置居青衣青富苑有164伙餘貨仍未售，擬今年秋季隨公屋凶宅編配計劃，再推售予公屋輪候家庭。（資料圖片）

今期綠置居揀樓程序完結，鑽石山啟鑽苑及租置公屋餘貨均售罄，但仍有164伙青衣青富苑餘貨未售出。這批單位普遍面積少於190平方呎，據悉房委會擬把這批貨尾，隨今年秋季的「公屋凶宅」編配計劃推出時，一併向輪候公屋逾1年的合資格家庭推銷單位。

房屋署發言人稱，今期綠置居已售出3,294個單位，包括新盤鑽石山啟鑽苑悉數售出，逾800伙租置公屋、以及柴灣蝶翠苑餘貨也售罄。揀樓環節已於今日完結，可是所有申請家庭逐一獲邀揀樓後，青衣青富苑還有164伙餘貨未售出。

這批「蚊型戶」貨尾將於今年秋季再推售，以一年一度的「特快公屋編配計劃」作為平台，讓合資格公屋申請者認購，提早獲得額外「上車」機會。這意味下期公屋凶宅開始揀樓時，合資格家庭可選擇獲編配指定出租公屋，或選購綠置居餘貨。

申請者需持有有效公屋申請約1年或以上，符合公屋入息及資產限額等條件。房委會預計今年第三季接受申請，今年第四季開始揀樓，整個揀樓程序預計明年初完成。

房委會將於申請期間，提供售樓簡介單張、發展項目的展板及其他資料；揀樓期就會更新售樓說明書和價單。

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記者：吳卓峰