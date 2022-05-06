【復常之路】院舍下周五起恢復有限度探訪　訪客及院友均須打至少兩針

▲ 院舍5.13起恢復有限度探訪。（資料圖片）

社會福利署今日（6日）公布，因應疫情的最新情況，安老院及殘疾人士院舍在採取預防感染措施保障住客和員工健康的前提下，可於5月13（下周五）日起實施有限度的探訪安排。不過，訪客及受訪的安老院住宿者均須已接種2劑新冠疫苗，訪客進入院舍探視前，須在院舍指定位置進行抗原測試，並獲無染疫結果。

社署規定，探訪當天，院舍負責人必須確認院舍內沒有住客/員工被界定為新冠病毒感染者的緊密接觸者。又因應部分人士的體恤原因緊急探訪，規定探訪者若沒有/未完成接種新冠疫苗，或沒持有探訪前48小時內有效的核酸檢測無染疫證明，當日亦可進行探訪，但須於探訪前在院舍內指定位置進行快速測試，並須於完成探訪後兩天內向院舍提交核酸檢測無染疫證明。

此外，如因體恤原因需要到院舍緊急探訪，有關探訪者沒有／未完成接種新冠疫苗或未持有探訪前48小時內的2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應核酸檢測陰性結果證明，必須於探訪前在院舍內的指定位置進行快速測試，顯示陰性結果，並於完成探訪後兩天內向院舍提交2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應核酸檢測的陰性結果證明。

社署又指，全港所有安老院/護養院的住客將分階段進行新一輪核酸檢測，第一階段的特別檢測已於今日展開，涉及89間院舍，政府會安排指定檢測公司為院舍提供核酸檢測套裝，院舍則須安排職員為所有住客進行鼻腔採樣。

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責任編輯：袁澍