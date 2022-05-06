  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 22:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】院舍下周五起恢復有限度探訪　訪客及院友均須打至少兩針

社會 21:32 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

院舍5.13起恢復有限度探訪。（資料圖片）

社會福利署今日（6日）公布，因應疫情的最新情況，安老院及殘疾人士院舍在採取預防感染措施保障住客和員工健康的前提下，可於5月13（下周五）日起實施有限度的探訪安排。不過，訪客及受訪的安老院住宿者均須已接種2劑新冠疫苗，訪客進入院舍探視前，須在院舍指定位置進行抗原測試，並獲無染疫結果。

社署規定，探訪當天，院舍負責人必須確認院舍內沒有住客/員工被界定為新冠病毒感染者的緊密接觸者。又因應部分人士的體恤原因緊急探訪，規定探訪者若沒有/未完成接種新冠疫苗，或沒持有探訪前48小時內有效的核酸檢測無染疫證明，當日亦可進行探訪，但須於探訪前在院舍內指定位置進行快速測試，並須於完成探訪後兩天內向院舍提交核酸檢測無染疫證明。

此外，如因體恤原因需要到院舍緊急探訪，有關探訪者沒有／未完成接種新冠疫苗或未持有探訪前48小時內的2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應核酸檢測陰性結果證明，必須於探訪前在院舍內的指定位置進行快速測試，顯示陰性結果，並於完成探訪後兩天內向院舍提交2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應核酸檢測的陰性結果證明。

社署又指，全港所有安老院/護養院的住客將分階段進行新一輪核酸檢測，第一階段的特別檢測已於今日展開，涉及89間院舍，政府會安排指定檢測公司為院舍提供核酸檢測套裝，院舍則須安排職員為所有住客進行鼻腔採樣。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

相關文章

【路線調整】新巴開辦1M號線來往灣仔會展及跑馬地一帶　301號線5‧16起終止服務
今日 20:03
【路線調整】新巴開辦1M號線來往灣仔會展及跑馬地一帶　301號線5‧16起終止服務
【復課】保良局向屬下學校有需要學童派復課抗疫包　內有快速檢測包及口罩等
今日 20:04
【復課】保良局向屬下學校有需要學童派復課抗疫包　內有快速檢測包及口罩等
【海外醫生】陳肇始向澳洲醫生及醫科生推廣來港執業　食衞局料6月公布第二批認可醫學資格名單
今日 20:30
【海外醫生】陳肇始向澳洲醫生及醫科生推廣來港執業　食衞局料6月公布第二批認可醫學資格名單
【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳君傲灣、尖沙咀名鑄等
今日 21:14
【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳君傲灣、尖沙咀名鑄等
【上車必睇】164伙綠置居蚊型戶滯銷　料隨公屋凶宅編配秋季推售
今日 21:05
【上車必睇】164伙綠置居蚊型戶滯銷　料隨公屋凶宅編配秋季推售

你可能感興趣

【路線調整】新巴開辦1M號線來往灣仔會展及跑馬地一帶　301號線5‧16起終止服務
今日 20:03
【路線調整】新巴開辦1M號線來往灣仔會展及跑馬地一帶　301號線5‧16起終止服務
【復課】保良局向屬下學校有需要學童派復課抗疫包　內有快速檢測包及口罩等
今日 20:04
【復課】保良局向屬下學校有需要學童派復課抗疫包　內有快速檢測包及口罩等
【海外醫生】陳肇始向澳洲醫生及醫科生推廣來港執業　食衞局料6月公布第二批認可醫學資格名單
今日 20:30
【海外醫生】陳肇始向澳洲醫生及醫科生推廣來港執業　食衞局料6月公布第二批認可醫學資格名單
快速測試 疫苗 冠狀病毒 疫情 殘疾 社會福利 院舍 住宿 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影