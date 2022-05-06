【中一派位】5區英中學額至少減1成　南區減逾半只剩1間全英女校　名校網反增4%

▲ 九龍真光中學將於新學年「上車」，令九龍城名校網英中學額增4%。（湯致遠攝）

升中統一派位階段展開，教育局料今年有50,500名學生參加派位，按年跌幅擴至5.5%；TOPick統計全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。全港7間英中「落車」，帶動5區英中學額至少減約1成，南區更大減一半；另有3校「上車」，包括九龍真光中學令九龍城名校網學額增4%，惟校長建議家長在乙部不宜填多於1間一線名校。

教育局料50,500人參加中一派位人數 平均5.2人爭1英中學額

教育局今日（6日）發布中一統一派位選校文件，並公布截至2月估算，今年有50,500人參加中一派位，較去年11月估算進一步減200人，並較去年同期減2,550人、5.5%。本報按《中學一覽表》統計，全港全開英文班中學（俗稱「英中」）提供9,772個學額，推算平均5.2人爭1位，比去年5.3人稍為放緩。

按各區就讀官津、直資校適齡學童人口推算，最「爭崩頭」仍是零英中的離島區，近1,000人爭33個他區借調學額，平均32人爭1位。

因應中學教學語言「微調」政策於9月新學年踏入第3周期，至少3間中學在全開英文班門檻放寬後達標（即「上車」），同時7校將要「落車」；教育局至今無披露全港上、落車學校數目。局方稱自微調安排在2010/11學年實施後，學校不再二分為「中中」和「英中」，所有學校在微調框架下均享有不同程度的酌情權，不宜將學校班級、課堂或科目籠統二分為為母語或英語授課。

南區只剩1間女校全開英文班 家長憂造成男女學習不平等

南區聖公會呂明才中學落車後，區內只剩1間女校全開英文班，連同他區借調學額，該區英中學額減逾半至57個，平均18人爭1位。南區家教會聯會主席施旭寧直言「個個都想讀英中」，認為1間選擇太少，亦會剝削男生學習英語權利，或要跨區讀英中，

除北望大灣區，家長都希望子女喺國際環境學英語，如果去到高中先再接觸多啲英文嘅時候都會太辛苦。

至於觀塘區梁式芝書院及新生命教育協會呂郭碧鳳中學雙雙落車後，區內學額亦減23%至642個；油尖旺、屯門及沙田亦分別減16%、10%及9%。

受惠英中「上車」效應 九龍真光及羅桂祥中學自行階段收表量增

移民潮下多間新上車英中於自行收生階段收表量均有上升。九龍塘九龍真光中學由2班英文班，變4班全開英文班後，提供74個統一學額令九龍城區學額增4%，校長李伊瑩指區內競爭一向激烈，不少名校預留大量學位予直屬或聯繫小學，倘家長心儀「最Top」Band 1名校，「大抽獎」時不宜太進取，乙部最多選1間一線中學，但參考去年放棄註冊人數比預期多，料今年叩門成功機會仍不少。

天水圍香港管理專業協會羅桂祥中學報名亦增1成，校長梁國基指今年仍有不少家長選擇移民或內地升學，「變數多小小」，惟元朗區內小六學生人數相對穩定，提醒家長按區情選校，形容全開英文班學校「有上有落」，「『落車』學校一樣會取錄band 1學生，『中中』唔係全英文班，都可以開全英嘅英文班。」他指區內整體英文班數目仍與往年相若，料競爭相若。

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記者：馮琪雅