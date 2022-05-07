【淨零發電】港燈擬南丫島西南建風電場　料對電費有輕微影響

▲ 港燈選定於南丫島西南面海域，興建離岸風力發電場，足夠12萬戶家庭使用。（港燈圖片）

香港電燈擬加大風力發電規模，選定於南丫島西南面海域，興建離岸風力發電場，料2025年動工，2027年落成產電，輸電量達每年4億度，足夠12萬戶家庭使用，佔港燈總發電量4%。

港燈未公布工程造價，但承認建設成本將透過電價調整轉嫁客戶，而相關支出將攤分25年計算，料對市民電費開支影響不大。有環團建議政府針對基層家庭，加碼電費補貼。

政府已於《香港氣候行動藍圖2050》訂立淨零發電目標，提出在2035年前，將可再生能源的發電比率，由現時少於1%，增至7.5%至10%；其中風力發電需佔3.5%至4%。為配合當局目標，港燈計劃於2024至2028年的下一個5年發展計劃，在南丫島發電廠西南面4公里海域，建造離岸風力發電場，佔地600公頃，於海床安裝13至19台發電機組，高度跟中環長江中心相若，有待政府審批。

項目仍未估算造價，料2024年招標，翌年動工，最快2027年落成。風電場投產後，預計每年輸出約4億度電，佔港燈總發電量約4%，可供應12萬戶3至4人家庭使用，料每年可減少約28.4萬噸二氧化碳排放量。

港燈稱選址具優勢，包括有南丫發電廠作後勤；且水深較淺，需要鋪設的海底輸電纜較短。另外港燈在選址收集風力數據多年，指海面平均風速約每秒約7.1米，風速和緩，認為是發展離岸風場的理想地點。港燈指，工程已獲環保署更新環境許可證，如政府批准動工，預計今年內可選定合適發電機型號。

對於工程會否影響電價，港燈承認無可避免會對電價造成影響；強調現時每千瓦風能的設備成本，已由10年前約2萬元，降至現時約1萬多元，再加上成本會攤分25年計算，相信對市民電費影響不大。港燈又指出，風力發電毋須任何燃料，可確保本港電力供應穩定，且不受燃料費價格波動和地緣政治影響。

港燈董事總經理尹志田表示，港燈一直盡力配合政府實踐零碳發電，興建離岸風場正是其中一項重要手段，可實現目標，有助增加香港可再生能源比例及管理空氣排放，也為能源、建造及旅遊業等創造機會，帶來正面經濟效益。

綠色和平項目主任伍漢林歡迎港燈計劃，但他認為單靠一個風場並不足夠，政府仍要推動市民節約用電。談及風場對電價影響，伍漢林認為如風場對電價造成加價壓力，政府應針對基層戶提供補貼，補貼形式亦要由現時的固定金額，改成用電愈少，津貼愈多，鼓勵市民省電。

中電早前則透露，擬於香港東南水域，距離清水灣半島約9公里建風電場，佔地16平方公里，料設17至31台發電機組，惟未有具體工程時間表。

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記者：陳梓蔚