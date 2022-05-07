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【母親節市道】花店呻市道淡靜　僅30宗客人訂花按年跌4成

社會 07:02 2022/05/07

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母親節前夕，太子花墟多間花店均稱市道淡靜，「星悅花藝」直言去年較多提前預訂，惟今年人流減，至今僅30宗客人訂花，按年跌4成。有花店指多人選280元中型花束，相信愈近節日，花價會按來貨價上升而調整；亦有指今年運輸費較往年貴一倍，憂市民消費意欲低，未敢將成本轉嫁消費者。

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母親節除了食大餐住酒店外，亦有人選擇向母親送花，不過花店「星悅花藝」負責人洪先生指，今年市道淡靜，「你睇下條街幾少人行，往年邊喺咁」，去年同期已有50宗訂單，現時只有約30宗，對今年生意不感樂觀，已減少2名花藝師父節省人工。至於花墟另一店舖「佳佳花店」職員稱，近年市民多數選購8至10枝的中型花束，方便手提及於餐廳擺放，花種多選康乃馨及紅色粉色玫瑰，價格平均約280元。

「新山卡啦花店」負責人則表示，今年有引入新品種馬卡龍色的康乃馨，受新潮媽媽喜愛，10枝價格要450元，母親節正日因來貨價升而加價至600元，不過他未敢將翻倍的運輸成本轉嫁消費者，憂疫下市民消費意欲低，進一步加價會「趕客」。

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記者：陳麗娜

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