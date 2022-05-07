【封區檢測】​港府圍封將軍澳厚德邨德安樓　葵涌邨翠葵樓揪出5宗陽性個案

▲ (曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【15:00】圍封將軍澳厚德邨德安樓

港府今日（7日）下午3時起圍封將軍澳厚德邨德安樓，目標是在明日（8日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。

【10:54】​葵涌邨翠葵樓12人未進行強制檢測

政府今日上午約8時完成葵涌邨翠葵樓的強制檢測行動後，隨即在上址內執法，確認所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了約340名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【08:52】​葵涌邨翠葵樓發現5宗陽性檢測個案

港府昨日（6日）下午三時起圍封葵涌邨翠葵樓，有關行動今早約8時完成，期間共有1312人接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪796戶，當中91戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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記者：TOPick 港聞組