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【封區檢測】​葵涌邨翠葵樓揪出5宗陽性個案　12人未進行強制檢測

社會 11:21 2022/05/07

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(曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:54】​葵涌邨翠葵樓12人未進行強制檢測

政府今日上午約8時完成葵涌邨翠葵樓的強制檢測行動後，隨即在上址內執法，確認所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了約340名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【08:52】​葵涌邨翠葵樓發現5宗陽性檢測個案

港府昨日（6日）下午三時起圍封葵涌邨翠葵樓，有關行動今早約8時完成，期間共有1312人接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪796戶，當中91戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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記者：TOPick 港聞組

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強制檢測 葵涌邨 疫情 葵涌

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