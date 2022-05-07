【香港故宮文化博物館】行會成員率先參觀　葉劉淑儀：既興奮亦引頸以待

▲ 行會成員率先參觀香港故宮文化博物館。（葉劉淑儀社交平台圖片)

位於西九文化區內的香港故宮文化博物館快將開幕，新民黨主席暨立法會議員葉劉淑儀日前承蒙西九文化區邀請，與一眾行會成員率先參觀博物館，指非常盼望博物館的開幕，形容是既興奮亦引頸以待。她說，館內的展品並非單單展出中國的珍藏，亦有向外國其他博物館及大型品牌借來展覽品，亦指是次展出予香港故宮文化博物館的展品屬全國優先，由此可見展品之豐富。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

葉劉淑儀今早（7日）於社交平台分享，指日前承蒙西九文化區邀請，與一眾行會成員率先參觀將於6月底開幕的香港故宮文化博物館。她說，博物館位置佔盡地利，座落西九文化區西端，旁邊就是維多利亞港，可遠眺大嶼山及青馬大橋，一望無際的景觀甚佳。它佔地大約13000平方米，樓面面積約30000平方米，主館樓高七層，合共九個展覽廳。

博物館設計融合傳統建築、藝術與香港城市景觀三大元素，主題是連繫及傳承，其理念是以新科技貫通古今，以故宮珍品連繫不同觀眾、連繫全球推廣中國文化。著名建築師嚴迅奇亦指出香港建築物其中一個特色是向高空發展，因此這博物館興建了七層之高 ; 此外我國建築物特色均是「上寬下窄」，此建築融合了兩者特色。

進入博物館正門，發覺其設計猶如北京故宮的中軸，至於圍繞著博物館旁邊則鋪上一些玻璃面階磚，猶如北京故宮博物館的護城河，我估計此處晚上應會亮燈，非常漂亮。

由他們進入博物館後，由該館副館長王伊悠負責導賞介紹，並帶領他們參觀兩個展館，第一個是「清廷與宮廷生活」，展出主題是「乾隆的一天」，由他早上4時多於其寢室坤寧宮起床開始，批閱奏摺、會見宮廷大臣及處理政事，直至晚上大約十時休息，從中窺探帝王及宮廷的日常生活；另參觀第二個展館「馳聘天下，馬文化藝術」，主要詳細介紹中國歷代馬匹。

我對「乾隆的一天」展館印象深刻，由於乾隆皇帝喜愛及欣賞西洋鐘，因此第一個展品就是他甫起床旁邊放著的西洋鐘。

另外，整個展館合共有914件極為珍貴的展品，現正運送往香港途中，現階段未有正式展出，故此暫時先放上展品的照片。根據身兼香港故宮文化博物館有限公司主席陳智思所說，每件展品都是無價寶，單是展品保險費已經要數千萬。

如早段提及，香港故宮文化博物館其中一個主旨就是「傳承」，因此博物館內除了有九個展覽廳，更設有故宮學堂及演講廳，歡迎廣大市民加入成為「西九文化區之友」，日後更會有專家現場講解展品，介紹每件展品的獨特性及文化底蘊。

她又說，香港故宮文化博物館標榜中西薈萃，因此館內展品並非單單展出中國珍藏，亦有向外國其他博物館及大型品牌借來展覽品，其中一個合作夥伴就是著名珠寶商卡地亞，對方即將有一批展品來港展出。據聞這次展出予香港故宮文化博物館的展品屬全國優先，由此可見展品之豐富。

她表示自己非常盼望香港故宮文化博物館開幕，既興奮亦引頸以待，又直言非常樂意加入西九文化區成為長期會員：

即使大排長龍購買門票入場參觀支持，我相信市民大眾亦急不及待，期待日後親身到場這所頂級博物館，近距離欣賞這些精彩展覽及寶貴珍品。

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩