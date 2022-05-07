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【同心抗疫】公院病人服務助理生日仍堅守工作崗位　生日願望冀確診病人早日出院

社會 09:41 2022/05/07

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疫情之下，最辛苦的莫過於是一眾前線醫護。瑪麗醫院二級病人服務助理廖敏貞（Andy）在49歲邁進50歲的生日正日，仍緊守在新冠治療中心（亞博館）的工作，每日為館內的長者餵食、換尿片、量度維生指數等。她說，自己的生日願望及祝福，就是許給所有亞博館內的確診病人，希望他們可以盡快康復出院。

Andy在瑪麗醫院任職二級病人服務助理，她因為疫情於一月開始加入亞博的抗疫團隊，幫亞博館內的長者餵食、換尿片、量度維生指數等。她說最忙碌的時期雖然辛苦，但幸好有一班來自「五湖四海」的好同事，互相支援：

亞博的同事來自不同醫院，因為疫情而聚首工作，我們的團結及同理心都很強。小至感覺疲憊，大至遇上困難，我們會互相補位，同事之間如有任何需要最常聽到一句：『得！唔好擔心，等我嚟！』，這令我既難忘又感動。

從49歲邁進50歲的當日，Andy依然緊守在新冠治療中心（亞博館）的工作，她又將自己的生日願望送給仍留醫的確診者，希望他們盡快康復出院：

當晚我如常返夜，最特別是有『百多人』與我一起過生日！但如果可以選擇，我寧願自己一人過，因為我最希望那百多位病人能夠盡快康復出院。我50歲的生日願望及祝福，就是許給所有亞博館內的確診病人，希望他們快快離開，不要在醫院或亞博再見到我！

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責任編輯：郭詩詩 

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職場文化 疫情 瑪麗醫院 公立醫院

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