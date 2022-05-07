【第五波疫情】孔繁毅料兩周內確診個案回落雙位數　11月全港市民或要打第四針

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

本港近日確診宗數維持在每日約300宗，而4月至今共16宗輸入個案於檢疫完成後才檢測陽性。 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，第五波疫情會慢慢告一段落，料一至兩周後的確診宗數會回落至兩位數；另料今年11月全港市民可打第四針疫苗，冀屆時有第二代疫苗的出現。

孔繁毅今早（7日）接受電台訪問時指，本港已從第五波新冠疫情走出來，「會慢慢告一段落」，料 1至2周後，確診個案可以回落到雙位數。他說， 由於已估算社區已有400萬人曾染疫，已佔人口一半，自然免疫屏障非常高， 自然感染所產生抗體，一般能維持半年至1年，比疫苗效用更持久，相信就算放寬社交距離措施，食肆4人或8人一枱，都本港疫情影響都不大。

他又說，由於Omicron變種病毒的亞型分支BA.4及BA.5，也是屬於Omicron，相信其變異不大，料對自然感染Omicron後的 免疫屏障影響不大， 但有機會出現免疫逃逸，對抗體治療及預防有影響，可能減少15%的疫苗抗體水平，但強調不影響接種3針疫苗預防重症及死亡的功效，相信就算有變種病毒流入社區，社區爆發的機會都不大。

如果 輸入個案仍然屬於Omicron，暫時所見對本港沒有太大影響。

孔又指，Omicron病毒的傳染性高，難以清零，又不建議現階段做全民檢測，指現時個案跌得快，做全民檢測的成本效益好低，過程中又有機會出現交叉感染，效果適得其反，除非有新變種病毒出現，否則都不建議做全民檢測。

對於有商會要求取消航班熔斷機制及改為在家自我監測，孔繁毅表示，由於 本港免疫屏障高， 認為有關是可行，又 建議如果抵港人士已經接種3針疫苗，或接種2針後曾染疫後康復，可在機場檢測陰性後居家隔離，不需要入住隔離酒店， 但 期間必須佩戴手帶， 以便檢測後，當局可以追蹤；另認為 航班熔斷機制對航空公司影響很大，令經濟活動很難恢復，故不再需要有關機制。

他又提到，當本港整體第3針疫苗接種率達到9成，外圍感染的人士很少，加上沒有新的變種病毒，下一步可以讓抵港人士落機時做快速檢測及戴手帶後，翌日就可外出上班。

孔繁毅又指，現時當局容許60歲以上人士接種第四針，料6個月後、即11月，全港市民都可以 接種第4針疫苗，又期望屆時會有針對Omicron變種病毒的第2代疫苗。

現時60歲以上人士可打第四針，相信第三針之後6個月，即11月時，全港市民都需要打第四針，希望屆時會有針對Omicron變種病毒的第2代疫苗。到時希望可以冬季前可以打晒第四針。



另外，孔繁毅表示， 港大本月中會展開3款內地第2代疫苗，國藥及科興的臨床研究，預計3個月後會有初步結果，能在年底申請使用，又相信屆時亦會有其他國家研發的第2代疫苗面世。



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責任編輯：郭詩詩