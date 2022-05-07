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【澳門雙屍案】兩裸女倒斃酒店房間　初步相信遭浴袍腰帶勒斃

社會 10:25 2022/05/07

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澳門美高梅酒店發生雙屍案。

澳門美高梅酒店發生雙屍案，司警正調查事件。據報事發今日（7日）凌晨約1時，路氹美獅美高梅酒店9樓一房間揭發兩具女性屍體，司警到場後發現二人已無生命跡象，並立即對現場作犯罪勘查及搜證。據了解兩具女屍全身赤裸，仰臥房間窗邊地上，頸項有明顯勒痕，死因有可疑。

路氹美獅美高梅酒店。（圖片來源：MGM）

有報導又指，司警調查後，發現現場未有發現明顯打鬥痕跡，初步相信行兇者以浴袍腰帶勒斃死者，現場有曾作出清理的跡象，惟現場未有發現死者的證件及財物。而經法醫對屍體檢查，兩名死者符合被勒死，其中一具屍體右臂有擦損傷，未見其他明顯外傷或抵抗傷，死因有待進一步解剖確定。

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責任編輯：郭詩詩 

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死因有可疑 損傷 澳門

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