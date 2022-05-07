【東鐵過海】東鐵綫今起全面使用9卡車運行　繁忙時段班次加密至2.7分鐘一班

▲ 運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片)

12卡東鐵「烏蠅頭」列車昨日退役，最後一班車昨午1點由紅磡開往沙田，之後於沙田站停留。大批市民把握最後機會，於兩個車站月台拍照留念，車廂也逼滿鐵路迷，更有小學生放學後帶同列車模型，趕來拍攝12卡車最後到站一刻。即看:【下一頁】

為配合港鐵東鐵綫過海段本月15日開通，東鐵綫今日（7日）起全面使用9卡車運行。運輸及房屋局局長陳帆在網誌表示，新列車車廂比現有列車車廂稍闊，配置經改良設計的扶手及二極管(LED)車廂照明系統，為乘客提供更寬敞舒適的乘車環境。

新列車亦設有動態路線圖及車卡連接通道顯示屏，方便乘客於旅途中掌握更多資訊。列車車門位置亦有所改善，車門平均分佈，讓列車內的站立空間分布更平均，以及讓乘客上落車更為方便。他說，配合信號系統的提升，東鐵線繁忙時段的班次亦會由2.9分鐘加密至2.7分鐘一班車，以應付乘客需求。

他又說，東鐵線過海段將從紅磡站途經新建於灣仔北的會展站，伸延至金鐘作新的終點站，成為第4條過海鐵路。東鐵線過海段通車後，東鐵線全長將增加至約46公里，共有16個車站，貫通新界東北、九龍中及香港島，讓乘客毋須轉線便可以從新界包括北區、大埔及沙田區等地，直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心。

東鐵線沿線有四個轉線站，分別是大圍站、九龍塘站、紅磡站和金鐘站，連接的其他鐵路線包括屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線，四通八達，為市民提供更方便快捷和完善的鐵路服務，同時亦有助減輕路面交通擠塞的情況。

他指出，金鐘站擴建部分需要在現有荃灣線及港島線的月台下加建東鐵線月台。工程須在不影響運作中的鐵路及乘客的情況下，挖掘到地面以下50米深度及設置支撐架結構等，而工程團隊亦需要分隔施工和乘客區域以及分階段進行工程，以保障乘客安全。因此，建造擴建部分是一項大挑戰。

另外，連接位於紅磡及銅鑼灣兩岸的鐵路隧道採用沉管方法建造。該隧道共有11件預製組件，每件重約23,000噸。預製組件在石澳工場建造，完成後由躉船拖至維多利亞港，並沉放於已平整的海床進行安裝。由於維多利亞港是一條非常繁忙的航道，為了盡量減少佔用航道，工程團隊每一段時間只會沉放一件預製組件。工程團隊亦需克服惡劣天氣，將預製組件拖至受海浪影響較小的位置，並在天氣好轉後才拖至沉放的位置。

他說，東鐵線過海段還有8日便會通車，感謝相關政府部門及港鐵公司團隊的持續努力，在疫情嚴峻的挑戰下，積極推行措施，確保關鍵工序順利完成，令東鐵線過海段可以於5月15日為市民提供服務。

期待與大家一起享受環保、方便及快捷的鐵路服務!

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責任編輯：郭詩詩