【母親節】實際比奢華更好！ 適合送給媽媽的4款「健康美顏補品」

母親節快到了，你們會預備什麼送給偉大的媽媽呢？送花太普通，更怕它們會凋謝，頓時變了不好意頭；送珠寶首飾，又未免太破費。隨著媽媽年紀漸長，不如送一些實用的保健營養補充品更好，以下精選四款健康補品，不妨嘗試大批入貨，讓媽媽暖在心頭，慢慢享用！

1. 膠原蛋白粉



隨著年紀增長，許多女士的皮膚或骨骼都會流失膠原蛋白。它佔人體蛋白質的三分之一，在皮膚結構中更佔四分之三，負責修補及再生的工作；缺少膠原蛋白，肌膚會失去彈性，皺紋更易顯現，骨骼或關節更會失去支柱。



花膠及豬腳是常見的骨膠原補充品，但要烹煮比較費時及難以保存，想要送禮得宜，最好購買膠原蛋白粉。市面便有售賣由魚類提取之氨基膠原蛋白精華的蛋白粉，相比由豬皮提取之氨基膠原蛋白多1.5倍。女士每日服用約7g，已相當於5000毫克的骨膠原精華，剛好是每日建議攝取量！

2. 月見草油



更年期的女士容易出現「熱潮紅」的不適現象，這是伴隨女性荷爾蒙改變而發生的症狀之一，剛開始上胸會發熱，接著熱感會一路蔓延到臉頰，最後臉也跟著脹紅，有時更伴隨著盗汗的出現。



據研究顯示，相較於安慰劑，口服月見草油除了能減少潮熱紅發作強度，也可緩和因其出現的失眠或睡覺不穩問題；長期服用月見草油，更可改善皮膚因水份流失而導致乾燥的問題，令中年女士的肌膚回復緊緻。另外，月見草油含有次亞麻油酸和亞油酸，這些重要的脂肪酸有助抗衡體質發炎，如前列腺素、細胞因子等，預防各種慢性炎病。

3. 益生菌



女性便秘的機率比男性高2至3倍，停經的婦女體內雌激素的含量下跌，送到腸胃氣血太少，腸道蠕動能力變得更差。更年期婦女的皮膚保水能力變差，特別是陰道部分，容易出現乾澀、萎縮等情況，造成泌尿道感染、發炎的症狀。



優格、優酪乳、蔓越莓可以增加陰道益生菌的數量，避免泌尿道感染，但過多吃用或許糖分攝取太多。更好的辦法是宜接服用益生菌，幫助降低私處酸鹼值、抑制壞菌黏附，幫助改善私處異味、痕癢等症狀。另外，益生菌亦能夠產生短鏈脂肪酸，維持腸道健康，有幫助排便的效果。

4. 神石榴汁



隨著女性年紀逐漸增長，卵巢機能會衰退，身體中的雌激素分泌大幅下降，引發更年期障礙，例如失眠、焦躁、頭疼等症狀。當雌激素低於標準時，肌膚對外在刺激的保護力大幅下降，出現敏感、乾癢、鬆弛等，讓皮膚看起來陰沉又暗啞無光。



本地果汁品牌Bless便推出神石榴汁一公升豪華裝，把難以剝穀的神石榴果籽原粒取下，再以冷壓方式榨成酒紅色的美味汁液。神石榴可增加女性荷爾蒙，緩和更年期的各種不適。神石榴汁亦含有花青素、鞣花酸、類黃酮等，被稱作「抗氧化之王」，抗氧化功效果是綠茶4倍，緩和女士衰老進程。另外，神石榴汁亦有助促進骨骼裏的骨髓造血功能，使得臉色更紅潤！

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