【慎防騙案】騙徒以「HKSARG」名義發SMS圖套取個人資料　警籲切勿受騙

▲ (警方提供圖片)

近日出現不少釣魚式短訊，警方今日（7日）亦於社交平台表示，反詐騙協調中心收到市民通知，指有不法之徒偽冒香港政府，以顯示發送者為HKSARG向市民發出釣魚式欺詐手機短訊(SMS)，表示市民因為與確診者活動重疊，需要配合強制隔離，並附有電話5915 4725或4637 7206用作查詢。而市民致電後發現有操普通話騙徒冒充香港衞生署職員要求提供個人資料，套取市民的個人資料。

警方呼籲市民，縱使收到發送者為「HKSARG」短訊時，亦要小心求證。因為騙徒能夠利用應用程式自訂發訊人顯示名稱，另亦切勿隨意向陌生人透露個人資料：包括姓名、身份證號碼、地址、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。

警方提醒市民，可經衞生署衞生防護中心網頁或2019冠狀病毒病專題網站 - 同心抗疫查詢相關資料，而在有需要的情況下，可致電衞生防護中心熱線（2125 1111／2125 1122）查核獲授權人員的身分；衞生署如需要聯絡市民，會提供相關資料以核實雙方的身分，人員亦不會要求市民提供任何敏感的個人資料，如銀行帳戶資料及密碼。警方指，如有懷疑，請致電「防騙易18222」熱線查詢。

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責任編輯：郭詩詩