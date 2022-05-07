【洗黑錢】海關偵破6億元洗黑錢案 拘捕4名男女
香港海關上月28日偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，並拘捕4名懷疑涉案人士，涉自2020年起，利用多個本港不同銀行，包括虛擬銀行的個人帳戶處理共約6億元的不明來歷款項。海關已安排凍結被捕人士名下合共170萬元的銀行存款。
海關人員根據情報鎖定4名本地人士，發現其背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱。4人除了利用本地銀行戶口處理大量不明來歷款項外，亦於海外虛擬貨幣交易平台開設帳戶，處理不明來歷的虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉換成法定貨幣，繼而利用本地銀行將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。
海關於4月28日突擊搜查4個住宅單位、5間公司和2間持牌找換店，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕2男2女，年齡介乎32至54歲。案件仍在調查中，4名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。
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責任編輯：郭詩詩