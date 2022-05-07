【特首選舉】馮驊指已增加約一倍點票人手　料一個多小時完成點票

▲ 馮驊表示，今次只有一名候選人，選票只會提供支持及不支持的選項。（黃建輝攝）

行政長官選舉明日舉行，選委會主席馮驊今早巡視設於灣仔會展的票站，對安排及流程感到滿意。他說，明日的投票時間在早上9時至11時半，選舉事務處已按五大界別分開投票時段。他呼籲選委按建議時段投票，並記緊帶同身份證或特區護照，就可透過電子選民登記冊領取選票，而由於今次只有一名候選人，選票只會提供支持及不支持的選項，選委需用票站發出的印章投票。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

馮驊又表示，為防疫需要，今次在會展票站，亦會增加至70個派票櫃位及約100投票間。他又說，現場所有的閉路電視也會關閉，選委也不可在場內交談或以電子器材攝影攝錄或通訊，會要求他們先關機。

在防疫措施方面，場內設有溫度探測器，如有選委到場時發燒，會被安排至特別投票間投票；而選委到時不必強制使用安心出行及疫苗通行證入場投票，但鼓勵他們使用安心出行。他又說，到中央點票站的人士就需要使用安心出行。



另外，當局在竹篙灣社區隔離設施設置的票站，投票時間為9時至10時半，截至今早10時，有4名選委預約到竹篙灣的票站投票。如有選委在投票日當日受到檢疫令的條款，以無法到場投票，當局會為他們提供豁免，讓他們到竹篙灣社區隔離設施設置的票站投票，並已預備抗疫的士負責接送確診選委。

被問到是次的點票時間，他表示今次的投票選委人數增加，故今次亦延長投票時間，以往用一個多小時就可以完成點票，希望今次亦可以做到，亦已增加約一倍點票人手。

他又說，當局已加強保障選委資料的保安工作，包括電子選民登記冊系統是用政府的雲端來做，現場的手提電腦不會有全套資料；另設有後備系統，以亂碼的身份證號碼，就算有人讀了身份證號碼，亦不知道所屬的人的姓名。當局亦已將所有資料鎖在鐵櫃中，有閉路電視監控，警方亦派出大量警力，在場内場外巡邏。

至於今次選舉無設立邊境投票站，馮驊說，早在一月發布選舉指引時，已呼籲選委盡早預留時間回港投票，又指按香港的實際情況，香港與内地不能免檢疫往來，設立邊境投票站讓身處内地的選委員投票，不是切實可行的做法，故已經安排在竹篙灣社區隔離設施設置票站。



最新影片：【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩