【強制檢測】旺角海富苑海寧閣85人違強制檢測公告　當局向其發強檢令

▲ 當局到旺角海富苑海寧閣進行執法行動。(資料圖片)

油尖旺民政事務處今日（7日）聯同旺角警區和衞生署到早前被納入強制檢測公告的旺角海富苑海寧閣進行執法行動，以確認他們是否已按有關要求進行檢測，行動中共有85人違反強制檢測公告。

有關行動今日上午約7時半開始，至上午約10時結束。行動中，共檢查了約500名受檢人士的檢測報告，其中85名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款50,000元及監禁六個月。



政府表示會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩