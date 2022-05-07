【無名英雄】清潔工擠在狹窄房間吃飯染疫　鄭中基落區關心工友工作康復情況

▲ 鄭中基落區關心疫情下清潔工，了解其工作及染疲康復後的情況，盼送上一點溫暖。

疫情持續兩多年，除了醫護，清潔工也謹守崗位，站在前線，默默為香港付出。第五波疫情大爆發期間，不少工友陸續確診。藝人鄭中基4月跟隨社福機構到社區探訪清潔工，並送上禮物和心意卡。他訪問了其中兩位染疫康復的女清潔工，了解他們在疫情下的工作情況，並關心其染疫的經歷和康復後情況。鄭中基表示，香港若沒這一群人，應該會一塌糊塗，希望大家好好感謝他們的付出。

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鄭中基在其YouTube頻道「機動電視台RTV」發布訪問清潔工的影片。他們本來計劃二月去探訪，卻遇上疫情大爆發及限聚令收緊，其後清潔工友、探訪團隊和社福機構職員陸續確診，至確診個案回落、限聚令放寬，才可面對面關心工友，為他們送上一點溫暖。

疫情期間確診清潔工眾多，人手短缺，工作量大增，容易全身痠痛，故除了準備了口罩、面罩，他們也為工友準備活絡油。這次鄭中基跟隨本港非牟利基督教機構新福事工協會「關懷貧窮學校」轄下的「拾平台」，訪問兩位負責清潔公園的女工友白姐姐（化名）、粉紅姐姐（化名）。

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擠在狹窄房間吃飯 工友一個傳染一個

二人表示，每天早上8時工作至下午5時，期間有1小時午膳。每天早上會用已稀釋的漂白水洗地，清潔地面、坑渠，疫情期間工作量較多。每逢月頭，他們會收到公司及康文署派發的防疫物資，包括一對手套、一包口罩（數量為每日2個，周日除外），但各人至今只有一個面罩。

第五波疫情嚴峻，清潔工友也陸續受感染。他們認為上班期間工友一同吃飯時染疫。清潔工白姐姐（化名）說：

用膳的房間太小了，自己也缺乏知識。有人確診了，我們也不知道。他們在那裡吃飯，我們也在那裡吃飯。就一個傳一個，大家一起吃飯就感染到了。

當得知有同事確診後，他們就不敢再一起吃飯，開始分開坐，各自吃。不過，兩位工友在2月尾也不幸確診。他們坦言病得很辛苦，打電話向政府申報，但無人接聽。在家隔離期間，白姐姐與丈夫會分開不同時段吃飯，以免傳染對方。

確診期間，有人頂更？兩名工友說，那段時期大部份工友也確診了，根本無人頂替，惟有待復工後再洗地，作全面清潔，但康文署會每天派人掃地。然而，也曾有沒確診的工友，獨自頂替幾個人的工作量。

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康復後體力不如從前 籲勿隨地吐痰減輕工作量

康復後身體可有變差？二人異口同聲說，記性差了，而粉紅姐姐（化名）則說體力沒以前那麼好，而且出現腳痛問題。此外，確診停工期間的薪金，公司仍未支付，他們仍在等待。

工作期間，接觸細菌的機會很多，他們直言非常害怕。藉著訪問，鄭中基亦請他們講講工作時最難處理事情，希望大眾留意，減輕負擔。白姐姐、粉紅姐姐同樣表示，工作期間經常要清理很多口罩、紙巾、口水、痰，其中口水和痰最難清理。他們呼籲：

大家自覺一點，吐痰時用紙巾包妥，放進垃圾桶，對大家也好些，安全些。

鄭中基形容，清潔工是無名英雄，希望大家多多感謝他們：

在疫情期間，很多清潔工友付出了很多，但很少人去欣賞他們，他們每天也很辛苦，幫大家清潔香港。如果沒有他們，就應該會一塌糊塗。

他續說：「我們很容易把日常視為理所當然，這群清潔工友每天與我們擦身而過，但我們有甚麼時候停過下來，好好感謝他們呢？」

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責任編輯：羅嘉欣