【污水陽性】北區污水樣本呈陽性 當區民政事務處向住戶及清潔工派快測包
社會 13:00 2022/05/07
因應北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（7日）表示，北區民政事務處向區內住戶及清潔員工派發共約5000套快速測試套裝。
北區民政事務處透過上水丙崗及吳屋村的村代表，向該兩村的住戶和清潔員工派發快速測試套裝作自願檢測，以期及早識別感染者。市民可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」（www.chp.gov.hk/ratp）申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。
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責任編輯：郭詩詩