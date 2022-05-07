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【天氣預測】天文台料未來9天均有雨　下周中期更有狂風雷暴

社會 13:27 2022/05/07

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天文台料下周中後期間中有大驟雨及狂風雷暴。（資料圖片)

本港今日（7日）天氣晴朗，天文台表示，今早下午短暫時間有陽光，晚上大致多雲及有一兩陣驟雨，吹和緩東風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，而下周中後期間中有大驟雨及狂風雷暴。

天文台指，高空擾動會在未來兩三天為華南帶來幾陣驟雨，預料一道低壓槽會在下週中後期為廣東帶來不穩定天氣，該區會有大驟雨及狂風雷暴。而一股東北季候風會在下週週末影響廣東沿岸，該區氣溫將會下降。

天文台九天天氣預測。

根據九天天氣預測，明日（8日）母親節天氣大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎24至28度，而下周一起，天氣大致多雲，有幾陣驟雨，甚至有幾陣雷暴，氣溫介乎24至29度。至於下周六起，氣溫會稍有下跌，跌至20至25度，天氣大致多雲，有幾陣驟雨，市民外出時要注意！

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責任編輯：郭詩詩 

颱風 氣候暖化 母親節 天文台

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