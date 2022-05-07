【特首選舉】林鄭月娥巡視投票站及中央點票站　籲選委踴躍投票

▲ 行政長官林鄭月娥視察行政長官選舉工作人員準備情況。(政府新聞網圖片)

第六屆行政長官選舉明日（8日）舉行，行政長官林鄭月娥在政制及內地事務局局長曾國衞和選舉管理委員會主席馮驊法官陪同下，今日（7日）上午視察位於香港會議展覽中心的行政長官選舉主投票站及中央點票站，了解籌備工作的最後階段，包括主投票站設置、防疫措施、保安安排及點票流程，並為在場參與演練的選舉工作人員打氣。

2022年行政長官選舉是經完善選舉制度下的第三場重要選舉。全體工作人員謹守崗位，熟悉程序，對於確保這次選舉順利舉行至關重要。我希望各位同事全情投入，為香港辦好這場具歷史性的選舉。

林鄭月娥表示，中央完善特區選舉制度，為全面落實「愛國者治港」原則提供了堅實的保障。選舉委員會界別分組一般選舉及立法會換屆選舉已分別於去年9月19日及12月19日順利舉行，政府會一如既往，全力確保2022年行政長官選舉在公平、公正和誠實的原則下高效有序地舉行。她亦呼籲選舉委員會委員於明天踴躍投票。

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩