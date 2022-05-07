【口腔健康】逾7成基層長者未能負擔補牙費等放棄求診　機構促港府4大方面改善政策

▲ 兩機構促請當局立即改善長者口腔健康政策及服務。（iStock圖片)

香港社區組織協會(社協)及香港老人權益聯盟(老權)，去年8月發布「基層長者口腔健康調查」，發現貧窮長者失去所有牙齒的比率較整體長者高出逾倍，而牙痛至影響睡眠的比率則高逾3倍。同時，近半長者過去一年內曾牙痛至影響睡眠，惟當中約72%長者卻因未能負擔治療費放棄求診等。兩機構促請當局立即改善口腔健康政策及服務，包括增設牙科保健券、康健中心加入口腔檢查、放寬關愛基金牙科限制、制訂長者牙科目標，完善人手規劃等。

立法會衞生事務委員會將於下周五（13日)討論牙科政策，社協及老權組織基層長者約見衞生事務委員會副主席陳凱欣、代表醫療衛生界林哲玄議員的香港牙醫學會前會長曾憲紀申訴長者苦況。

現年64歲的盧生表示，曾因接受電療致口腔缺乏唾液容易蛀牙，醫生建議定期接受檢查，惟其任職飲食散工，故未能負擔每年檢查費及補牙費，現時需有8隻補牙，反問政府為何兒童有牙科保健，長者卻無保健。而72歲任職醫管局清潔工的李婆婆月入10,400元，扣除租金只剩5,000元生活費，加上工作多年沒有儲蓄，難以負擔數萬元補牙、脫牙及配假牙開支，導致現時日常飲食有困難，需以熱水浸軟麵包才可下嚥。她亦因為有工作收入，故未能申領關愛基金資助牙科，求助無門。

社協及老權促請當局為60歲或以上人士增設每年牙科保健券，及檢討現時長者醫療券金額，資助進行檢查、洗牙、補牙及簡單治療，透過誘因鼓勵定期牙科檢查及保健，防微杜漸；另建議於各地區康健中心加入口腔檢查，於 18 區形成地區牙科保健網絡，接觸弱勢長者，及早改善個人口腔護理習慣；亦可透過康健中心檢查及評估後，轉介有需要長者申領綜援牙科津貼及關愛基金牙科項目，提升項目參與率。

此外，機構又指關愛基金牙科服務存在極大限制，建議爭取放寬限制為每三年可申領一次，延長假牙保養期，並容許所配假牙不合適之長者可即時向另一位牙醫求助，避免長者因此長期無法獲牙科支援。機構亦認為港府應採納世界衞生組織所訂立的「80/20」口腔健康目標，即成人80歲時仍有20隻或以上真牙，正視長者口腔健康。

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責任編輯：郭詩詩