【重開泳池】游泳總會批政府部門間缺乏溝通及協調　向康文署發信表達不滿

▲ 中國香港游泳總會會長王敏超向康文署署長劉明光發信。（資料圖片)

行政長官林鄭月娥本月初宣布，將實施第二階段放寬社交距離措施，內容包括提前於5月5日開放水上遊樂設施等康樂場地；戶外運動可不戴口罩；餐飲處所放寬至8人一枱；5月19日重開酒吧等表列處所詳。

不過康樂及文化事務署周日晚發新聞稿表示，因應政府公布放寬部分社交距離措施，轄下更多場地將於周四起分階段陸續重新開放，周四並不會重開游泳，須消毒清潔，會於本月12至16日重開38個公眾游泳池，其公布內容與特首早上宣布不同。即看:【下一頁】

中國香港游泳總會會長王敏超昨日（6日）向康文署署長劉明光發信，指康樂及文化事務署於5月3日晚上公布，其轄下的公眾游泳池因須進行池水過濾及消毒程序38個公眾游泳池由5月12日至 16日才能陸續重新開放。而據了解，只有很少部分泳池可及時處理團體租用申請，回覆可於重開泳池首日讓團體租用作訓練用途，其他泳池卻遲遲未有確實回覆。而信中亦批評延遲泳池開放反映政府部門之間缺乏溝通及協調，總會對此安排表達強烈不满及失望。

信中提到，泳池由今年一月初因疫情而再度關閉，泳會負責人及教練再次因頓失生計而叫苦連天，運動員亦因未能訓練而逐漸流失，苦等四個月至疫情綬和，泳界終於盼到泳池重開，期望政府全力協助泳界朋友走出難關之時，卻得悉泳池因内部程序以及救生員不足問題而未能如期重開，令泳界十分憤怒及大失所望。

信中又提到過去兩年，疫情反覆，泳會負責人及教練又再陷人零收人慘況，康文署泳池職員卻未有為泳池隨時重開而作好準備，配合疫情轉變，而是待政府向市民作出公布才採取相應行動，反應及效率令人失望。而團體租用的申請早在泳池關閉期間寄到泳池，康文署泳池職員應預早處理申請，待特首公布重開日期便可以最短時間處理行政工作，讓團體能在泳池重開之首日馬上進行訓練，而非到現在還未能回覆團體可租用之日期，希望當局可以交待及解釋是次安排：

泳界過了四個月沒有收人的艱難日子，康文署泳池職員在得知重開日期後，是否可每天花多一點時間，加快處理團體申請及重開問題，全力協助泳會渡過難關，配合政府時間表重開泳池讓團體訓練，讓泳界慢慢重回正軌？以康文署現行的處事效率僵化的制度，如何能配合政府去年提出須講求效率、效益的『體育專業化、產業化』？

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責任編輯：郭詩詩

