【第五波疫情】新增278宗確診個案　沒有新增死亡個案【不斷更新】

▲ 本港今增278宗確診。

本港今增278宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（7日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:55】

歐家榮表示，過去5、6天個案維持在300宗左右，跌幅較放緩，相信是因放寬防疫措施，料社區有更多傳播，但未見到有大的反彈。

【16:50】

李立業表示，落馬洲河套區方艙醫院提供1.1萬張病床，興建及營運由內地負責。已返回內地的內地援港醫護與方艙醫院沒有任何關係，方艙醫院已交付但未營運，有需要時才會開始服務，港府正全力統籌。

【16:45】

歐家榮公布，元朗火鍋店爆疫涉及4人，包括一名安老院舍清潔工，約190名食客須強制檢測。即看:【下一頁】

【16:40】

另外，當局於輸入個案中，新增3宗BA.2.12及BA.2.12.1變種病毒個案，其中一宗BA.2.12個案涉及一名32歲女士，4月30日從加拿大抵港，機場檢測陽性，送社區隔離設施；至於另外兩宗BA.2.12.1變種病毒個案，涉及一名已打針的17歲女子，5月1日由美國經新加圾抵港，機場樣本陽性，送社區隔離設施；另一宗涉32歲男士，已打針，5月3日由美國經日本抵港，5月5日有病徵。現時共錄得6宗BA.2.12變種病毒個案及7宗BA.2.12.1變種病毒個案。

【16:35】

昨日沒有新增死亡個案，今波累計死亡個案維持於9131宗，病死率為0.765%，80歲以上死亡個案是10.46%。

【16:30】

歐家榮表示，本港今增278宗確診，當中115宗屬核酸陽性，163宗屬快測陽性個案，包括18宗來自捷克、美國、荷蘭輸入個案，累計逾119萬宗確診。他又公布，上周共錄得115宗學校呈報個案，佔所有呈報個案的9%；累計逾72萬學生及12.5員工。115宗呈報個案中，有92名是學生、23人屬教職員，分別涉105間學校，學生陽性比率是0.013%，職員是0.018%，反映暫沒見到學校有爆發。

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責任編輯：郭詩詩