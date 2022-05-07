【食肆爆疫】元朗火鍋店爆疫4人確診　 約190名食客須強制檢測

▲ 元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫。

本港確診個案連續數天維持約300宗水平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（7日）出席記者會，交代最新疫情。即看：【下一頁】

歐家榮表示，本港今早（7日）新增278宗確診個案，元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，4名確診者涉及3男1女，只有一人有病徵。他們均於5月1日假期上午6時半至9時於餐廳用餐，坐在食肆的中間位置，4人互相不相識，分別於5月3日至5日樣本呈陽性。當局料他們在進食時，有隱形患者除口罩造成風險。

4名確診者現時全部接受居家隔離，7名家居接觸者需須居家檢疫，其中一人昨日檢測陽性。確診者中包括一名昨日確診的博愛醫院賽馬會護理安老院清潔工，他於5月4日發病，同日最後一日上班，工作同一層有3名院友是緊密接觸者，均須檢疫。

而該名清潔工曾有與院舍一名員工一同進食，被列為緊密接觸者，他今早亦確診，最後上班日是5月6日，主要在院舍負責餵食。院舍內暫未有其他職員及院友檢測陽性，所有緊密接觸者都須檢疫，而兩名確診員工工作的4樓有30多位院友，大部分早前曾染疫。

當局會向該食肆發強檢令，而該食肆有50名員工，他們每日的檢測呈陰性，而曾於當日早上6時半至9時，於餐廳用餐的190名食客亦須強制檢測。當局今早亦到食肆收集8個環境樣本，結果有待確認。他又指，食肆有放設空氣清新機，亦檢視過食肆的通風系統，暫未發現有大問題，會繼續密切留意有關情況。

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責任編輯：郭詩詩