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【2區污水陽性】沙田海典灣南區田灣邨等污水陽性　港府派12.5萬個快測包

社會 15:29 2022/05/07

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(資料圖片)

政府今日（7日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約12.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  •  沙田區 — 欣安邨、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣、新翠邨、新田村及隔田村
  • 南區 — 田灣邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：郭詩詩

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