【食用安全】網民切開牛油果驚見佈滿黑點　生果達人教4招避免買中黑心牛油果

▲ 生果達人教4招避免買中黑心牛油果

不少港人愛吃牛油果，但切開後，發現果肉變黑則大為可惜。近日一名網民發文求助，問牛油果出現黑點後，能否食用。有生果達人受訪指，有黑點代表已變壞，可能變味，不可進食。若不想買中黑心牛油果，就要留意4大要點。

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該網民在facebook群組「30 分鐘。3 餸 1 湯分享站」分享相片問：「牛油果咁多黑色一點點，請問是否不能食用啦？」從相片可見，有兩個牛油果被切開一半，但無論果肉橫切面，還是內裡的果肉，黑斑處處，雖未至嚴重腐爛，但已變成黑心牛油果。

有網友指，若有少量黑點仍會進食，因牛油果價格昂貴，就此不吃太浪費。從留言可見，有部份人認為，按目前黑點的數量，仍可接受，仍可食用，甚至可用來製作某些食品。但亦有人坦言，變黑就不能吃，會丟掉，因為「太老」了。

▲ 有網民切開牛油果後，發現果肉佈滿黑點，不確定是否仍有食用。（相l片：facebook群組「30 分鐘。3 餸 1 湯分享站」）

牛油果有黑點代表已變壞

變黑真的能吃？TOPick曾訪問果欄游炎記負責人琪琪，她表示牛油果有黑色斑點代表已變壞，變壞情況蔓延整個牛油果，更有可能變味。

她強調，不可進食出現黑斑點的牛油果。為何會出現黑色斑點？她表示，有機會是牛油果儲存方法不佳導致變壞，但真實原因也要看很多因素。

如何分辨是否熟透？有些人會看牛油果皮的顏色。琪琪表示，並非所有熟了的牛油果皮也會變黑。若摸到較軟身，不太硬、容易用刀切開的，即代表熟了。

她表示，若想讓硬身的牛油果快些變軟，可放在室溫。但若不想牛油果太快變軟，則可放在陰涼環境或雪櫃中。

4招避免揀中黑心牛油果

TOPick整合生果達人的意見，列出選購貼士，避免揀中黑心牛油果：

1. 果肉變黑與運輸方式有關

TOPick曾訪問黃大仙大成街林記水果的店主林先生，他表示，牛油果變黑跟運送方式（船運及空運）有關。由於牛油果主要產地為中南美洲國家，離香港較遠，運輸成本較高，因此一般用船運到香港。過程中，牛油果需急凍處理，但運輸時間太長，難免會雪至變壞，即變成「死肉水果」。「死肉水果」放一段時間後亦不會變熟，只會腐爛，故切開後，會見到果肉變黑。

至於空運抵港的牛油果，雖然亦經冷藏，但一般不會雪壞，可存放一段時間，待慢慢變熟。若質素高，更可放置一星期。林生指：「就算變得再熟，成隻黑晒，切出嚟都唔會有黑肉。」

2. 按產地分辨「飛機貨」和「船貨」

林生透露，可從產地估算牛油果屬空運抑或船運，但非百分百準確。

產地為美國、厄瓜多爾、夏威夷、澳洲及加拿大果：一般空運到港

產地為墨西哥和智利：一般以船運到港，間中會空運到港，不能一概而論，要向店家查詢才知道。

3.留意價錢

林生指，價錢上，船運的牛油果市價約$20有4至5隻。空運牛油果每隻成本$10以上，即使賣12元亦無錢可賺。

4.從牛油果皮顏色辨成熟度

九龍城專賣靚水果、永富食品公司負責人陳錦輝（輝哥）早前接受TOPick訪問時表示，並非每一種牛油果變色才算熟透。他舉例說明：

澳洲、夏威：牛油果：兩款牛油果本身偏啡色，帶少少青綠色，很難會全個轉為啡色，所以軟身就夠熟，適合食用。

墨西哥牛油果：要變為深啡色才代表熟透，果肉亦較軟綿。若果身仍是青綠色，即代表未熟，吃下去會感「乸脷」。

輝哥表示：「未熟的牛油果十分難吃，很多人會吐出來！」

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責任編輯：羅嘉欣