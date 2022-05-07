【母親節】鍾麗淇渴望大女可叫一聲媽媽　堅強母親：女兒每日有點進步已好開心

在本周日（5月8日）母親節，堅強媽媽鍾麗淇（Margaret ）任港台《舊日的足跡》嘉賓，她表示今年母親節，最渴望聽到大女兒叫她一聲媽媽，就算說不清楚只是一句「唔唔」，對她來說已是最好的禮物。

眾所周知 ，她一直努力照顧患有罕見病的大女兒Isabella，鍾麗淇說：「每次我叫佢叫我媽媽，佢都會偷笑。我知道佢明白，只係暫時講唔到，我知道有一日，佢一定會講出嚟。」

【戰士公主】罕見病女兒曾被斷言活不過2歲 鍾麗淇為女慶祝11歲生日：你是戰鬥勇士

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感恩兩女感情好

當年女兒曾被醫生斷定過不了兩歲，但在鍾麗淇及家人悉心照顧，以及Isabella的努力，這位生命鬥士已慶祝了11歲的生日。

鍾麗淇說：「我從來冇倒數，只追求女兒每日都有少少進步，我已經覺得好開心。」她並稱，她與丈夫也不曾對此埋怨過，兩人認為命運既定已接受上天給他們安排的路。

多年來大女兒的身體狀況時時好時壞，小女兒願意照顧家姐讓鍾麗淇感到欣慰：「我兩個女感情好好。我冇要求細女一定要照顧家姐，但佢會，太好嘞佢唔會 都冇問題，我唔會怪佢，唔會畀任何壓力佢。」

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夢見亡母

其實Isabella在6個月大時確診罕見基因病，可是又再要受另一打擊，在個幾月之後，鍾媽媽離世。

鍾麗淇表示，感覺到那是媽媽自己的選擇：「佢回魂嗰日我發咗個夢，好清楚記得我同佢坐喺間房，佢坐喺我隔籬，好靚，係病之前健康個樣。佢第一句就話舒服哂。 我好想攞個電話畀佢睇Isabella嘅相，但點都搵唔倒，佢攬住我 話： 『唔駛搵 我知道』 ……跟住我就起咗身。」

她表示：「我好多謝佢畀我嘅信息，佢知道我好需要呢樣嘢。我一直怪責自己冇做好做女嘅責任，我只係不斷講唔開心嘅事令佢唔開心。呢個夢見畀我知道佢冇責怪我，好錫我。」