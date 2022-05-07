【金牌媒人】林盛斌拆解男女單身原因　目標助胡定欣脫單：佢嗰種溫柔係好正

林盛斌（阿Bob）因為撮合朱慧敏與心臟科名醫陳良貴、張秀文與金融才俊王大權等，因此被封為「金牌媒人」。曾自爆近約10年共撮合起碼8至10對情侶的阿Bob，到陳敏之個人YouTube頻道《Chit Chat》任嘉賓，表示下個目標是為胡定欣找另一半。

首先，「金牌媒人」阿Bob在節目謙稱：「嗰十個八個成功曾經經歷過無數嘅歷練，先可以有呢個成績，唔容易㗎，大把係約到出嚟係唔得。」

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單身因口不對心

在約10年的「媒人」經驗，阿Bob發現男女未能「脫單」的原因：「去到40幾歲都仲係單身或者30鬆啲仲係單身嘅男女，性格一定係有嚴重缺陷先會Single。」

然後陳敏之追問所指「缺陷」是甚麼，阿Bob解釋指：「例如係口不對心，話唔使靚嗰啲，扮咩呀？咪又係要樣靚、波大同腳長。女仔話唔使有錢，人哋揸架咩車出嚟又係度鄙視，收皮啦我心諗。」

眼緣可「培育」

阿Bob更指，條件較好的有要求尚算合理，但到30歲至40歲仍單身兼本身個人條件不太好卻有要求，就不太合理：「男嘅又話人蛀牙，女嘅又話對方個樣唔夠精神，個樣又蠢，我已經好盡力去幫你，我唔係話一定要得，但你覺得佢今日着嘅唔靚又臭，人哋會沖涼㗎嘛，咪教佢沖多啲涼囉，可以進步。」

他續指，明白眼緣很重要，但認為所謂的眼緣可慢慢越睇越順眼。

誓助胡定欣「脫單」

此外阿Bob更表示下個目標是令胡定欣「脫單」：「下一個定要搞掂佢就係胡定欣，佢一定得㗎！」陳敏之聽後大讚胡定欣是好女仔，既孝順又靚女。然後更半開玩笑稱：「獨立，唔使你養。」

不過他坦言：「我問過一啲男仔，啲人會同我講：『會唔會好惡？』覺得佢眼神凌厲，眉毛粗，嗰下怒瞪嗰下會攝走你。」但阿Bob為家欣平反稱：「佢嗰種溫柔、可愛同女性化係好正。」

他表示知道定欣亦有自己的要求，但承諾會繼續物色合適人選：「我會努力㗎，胡定欣，你等等。」